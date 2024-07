從有到無！人生的「逆向工程」：像是一場疊疊樂遊戲

「逆向工程」聽起來是個奇特、艱澀、難以用直觀來理解的名詞。

任何的「工程」,幾乎都是一個從無到有的過程; 從構思、規劃、執行、修正,最後才有可能達到完成的結果。

大多數人童年玩過的積木,就是一個「簡易工程」的執行:無論是要蓋個城堡還是高樓、公園,一個人的想像力、規劃力、執行力就在這個「簡易工程」中展現。

既然「工程」是一個從無到有的過程,那麼「逆向工程」就是一個「從有到無」的過程嗎?「從有到無」豈不意味著:必須將已完成的事物逐一破壞、捨棄,否則怎麼兌現「從有到無」?

能和「從有到無」聯想的「簡易工程」,就屬「疊疊樂」(Jenga),整個遊戲的樂趣就是建立在「破壞」的基礎上 - 極力避免成為那個極盡破壞之能事的「終結者」,或者是設計別人成為遊戲的終結者。

那麼,「逆向工程」到底是什麼?

從維基百科的描述來看,「逆向工程」源於商業及軍事領域中的硬體分析。其主要目的是在無法輕易獲得必要的生產資訊下,直接從成品的分析推導產品的設計原理。

在朗恩‧傅利曼(Ron Friedman)所寫的《逆向工程,你我都能變優秀的祕訣》(Decoding Greatness: How the Best in the World Reverse Engineer Success)這本書中,對於「逆向工程」有了較明確且清晰的定義。

所謂「逆向工程」,就是系統性地拆解物品,以便探究其內部運作方式,從中獲取重要的洞見 所謂「逆向工程」,就是看穿明顯可見的表象,而找出隱藏在其中的結構;這種結構不但能夠揭露一件物品是怎麼設計而成,更重要的是也能夠揭示這件物品可以如何重新塑造而成

這些定義中有兩個重點:一是系統性地拆解,二是找出其中的結構。

然而,找出結構之後,也意味著能夠揭示這件物品可以如何重新塑造而成。因此也不難理解:為什麼「逆向工程」常常與抄襲、仿冒劃上等號?

無所不在的逆向工程

其實,在現實世界的生活中,「逆向工程」的應用無處不在。

有些味覺敏銳,對於烹飪有興趣的人,在品嘗一道美味菜餚之後,就能夠推測出這道菜餚的食譜配方。

聽覺敏銳,對於音樂有興趣的人,在聆聽一首優美的歌曲之後,便能夠辨別出其中的和弦。

這些人所具備的技巧與能力,便是拆解與辨識其中的重要結構。

那麼,人們是因為善於辨識,進而產生系統性的拆解能力? 還是先具備拆解能力,然後才產生辨識能力?其實很難有個清晰的脈絡。

然而,就許多方面來看,「辨識模式」其實是人類最擅長的事情。

遠古的人類藉著辨識模式,產生預測能力,包括「哪裡可以找到食物」、「什麼顏色的植物可能有毒」; 更不用提之後人類可以觀測天文、潮汐、氣候的變化,讓自己可以免於遭受自然的災害。

在《逆向工程,你我都能變優秀的祕訣》這本書中,揭露了「模式辨識引擎」所具備的四大要素:

1. 資料蒐集 2. 拆解,從中找到重要變數 3. 偵測相似性 4. 利用分析結果做出預測

身為殺破狼坐命,循規蹈矩、乖乖讀書本來就不會是我天生具備的個性與能力; 但是在成長的過程中,面對升學主義的壓力,「用功讀書」似乎是唯一的選項,不管你是否喜歡。

官祿宮的破軍擅長拆解,它則用一種另闢蹊徑的方式來實踐「用功讀書」這件事。

「熟讀課本」幾乎是所有老師諄諄教誨以及耳提面命的建議與提醒,但是「熟讀課本」就能在各種考試中拿高分嗎?

或許其他人可以,但是對於不拘小節又沒耐性、不喜歡背誦的七殺來說,「熟讀課本」看來效果並不好。

於是,大量作考題,答錯了再重新翻開課本找答案、找解答,就成了人生中的第一項「逆向工程」與「辨識模式」。

「大量作考題」便是某種形式的「資料蒐集」,「答錯了再重新翻開課本找答案」便是「尋找重要變數」。

從「考試拿高分」的目標來看,「逆向工程」的效果還不錯,甚至最後在面對大部分的考題時,我都可以意識到每一題想要測試的「點」或是「考題陷阱」在哪裏。

然而「逆向工程」只能解決「考高分」問題,無法成為「鑽研」、「開發」的動力與特質,「研發人員」自然不會是我的職涯目標。

官祿宮中的破軍代表突破、創新,讓我一度相信職涯中在各類不同的新創(Start-up)公司任職,就是兌現「破軍化祿」的現象。

然而,這個現象只解釋了「破軍」,「破軍化祿」雖然也代表「敬業」、「工作量大」以及「頻繁地換工作」,卻沒有闡釋同宮的「廉貞」與「鈴星」。

廉貞的星性精明詭譎,有超越一般人的第六感; 命、身宮有廉貞的人固然對任何的人事物有超級敏銳的第六感,但是官祿宮有廉貞,則意味著坐命者在工作的領域有著超強的第六感。

而廉貞與鈴星同宮形成「灰色思想」的組合,那麼對於人事物自然不會具有「無可救藥的樂觀」的觀點。

在職場的各種工作經驗中,我常因為客戶或是合作夥伴的一句話或是一個微不足道的行為,而開始懷疑對方的誠信或是合作意願。當這些個別的小小懷疑累積成有憑有據的質疑後,我就會向共事的同事、主管提出「警訊」,甚至開始籌劃備案或是評估損失。

不難想像,我最常遭受到的批評就是「負面思考」、「杞人憂天」; 的確,沒有人會喜歡「報憂不報喜」的烏鴉。

然而,當一件又一件的專案、合作案一如我所提出的警訊,以「合作破局」告終時,眾人只忙著收拾善後,沒有會記得我曾經在遙遠的事前提出警訊。

那麼,下一次還會有人願意聆聽我的「警訊」嗎?

顯然沒有! 烏鴉就是烏鴉,不喜歡就是不喜歡!

有好長一段時間,我百思不解:「這麼多顯而易見的『警訊』,為什麼眾人都視而不見呢? 在一次又一次的教訓後,仍然犯下類似的錯誤呢?」

深入研究命理之後,我終於恍然大悟 - 我眼中「顯而易見」的警訊,只對我自己是「顯而易見」,對大部分的人來說是「視而不見」!

因為第六感超強的廉貞、善於拆解的破軍,以及造成「灰色思想」的鈴星,才會讓我看見「顯而易見」的警訊。

而官祿宮的組合,意味著坐命者的處事手段,正是對命宮七殺「害怕失控」特質的具體回應:在事件尚未惡化之前,鉗制可能會造成惡化的變因。

以命理為業之後,「報憂不報喜」的烏鴉特質絲毫未曾改變。即便客戶特意有所隱瞞、迴避,我仍能從互動中的蛛絲馬跡,拆解分析當事者的真正問題與處境。

因此,無論是我的課程還是論命服務,你都不會看到一個溫暖、令人感到療癒的命理師; 畢竟烏鴉就是烏鴉,飛到哪裡都不會變成喜鵲!

由「蒐集資料、拆解結構、偵測相似性、預測」所組成的「模式辨識」要素,也是我在分析命理與課程設計的重要原則。

非常關係與人性解構

當我們提到「關係」時,一般人的印象都直指「人與人之間的關係」,如「親子關係」、「婚姻關係」、「手足關係」。

但是如果從紫微斗數命盤的觀點來看:影響人們一生的關係,除了「人與人之間的關係」外,「人與事物之間的關係」也形成重要的影響因素。

「與錢的關係」(財帛宮)、「與工作的關係」(官祿宮)、「與不動產的關係」(田宅宮)都算是「人與事物之間的關係」。

「人與人之間的關係」除了會受到「人」的影響之外(例如婆媳關係、婚外情),也會受到「人與事物之間關係」的影響(例如手足爭產、朋友之間為錢反目成仇)。

因此,在分析命盤時也等於在分析「人與人之間的關係」(父母宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、僕役宮、遷移宮)以及「人與事物之間關係」(財帛宮、官祿宮、田宅宮)。

如果人們連和自己的關係(命宮、身宮、福德宮、疾厄宮)都搞不定,甚至於不甚理解,那麼與其他人、其他事物之間的關係便岌岌可危。

這些錯綜複雜、相互影響的關係背後,其實就是「人性」運作的結果。

如果人們對自己不夠瞭解,就容易對其他的人事物有著錯誤的期待,進而影響彼此之間的關係。

天梁的僕役宮必有破軍,破軍的僕役宮必有巨門,破軍與巨門對坐命者所產生的傷害與衝擊,必然與坐命者的價值觀和行為模式息息相關。

與其怪罪自己的僕役宮有「惡煞坐守」而深受其害,倒不如思索一下自己天生所擁有的「人性」到底有什麼缺點或盲點,進而兌現自己在人際關係中所受到的傷害。

你的人生就像疊疊樂

同樣是以積木作為基礎的遊戲,「疊疊樂」的樂趣其實是建立在「被破壞」的刺激上。然而,你的人生更像是一場只有自己一人參加的「疊疊樂」。

「疊疊樂」的基礎,是建立在54塊積木所疊成18層的積木塔,而這54塊積木就是你所擁有的全部人生資源(時間、精神、金錢、資產、健康、情感)。人生的各種期望與需求,便需要用這54塊積木去構築。

如果你極端保守地只想維持現狀,那麼這18層的積木塔是相對穩固安全的; 但是它也就只能維持僅僅18層的高度,而無法往上成長,增加它的高度,達成人生更高的需求與成就。

從另一方面來看,這個積木塔如果想要大幅地增加高度,追求更高的目標,那麼你勢必要將原本結構紮實的底層積木解構及抽離,用來構築新一層的積木,以增加積木塔的高度(否則它就不叫「疊疊樂」了!)。

這也意味著人生的更高目標,必須用現有的資源來交換。

然而,在增加積木塔高度的同時,你必須顧及積木塔是否會有結構不穩固的風險。這個結構不穩固的原因,可能來自積木塔底層積木的過度抽離,或是在增加積木塔高度時,並未妥善處理高層積木的結構。

無論是哪一種不穩定,都可能造成積木塔的全面崩塌!

人生的成就與期望都是用你手中的資源去換得的; 有些人用時間與健康去換得金錢報酬,有些人則是用感情去交換工作成就。人生的資源如何利用,並沒有絕對的對與錯; 積木塔的高與低,也不意味著人生絕對的好與壞。

就像每張命盤,都有煞星雲集的宮位或是組合不良的結構; 趨吉避凶則是多數人對於自己人生的期望。

在積木塔的高度與穩固之間取得平衡,卻是每個人必修的人生功課!

