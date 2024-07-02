聽新聞
test
0:00 / 0:00
12星座七月運勢排行榜！「第一名巨蟹」感情事業都得意、他最慘倒數第一
清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，七月12星座運勢排行榜！，快來看看你的運勢如何吧！
第12名
處女座：工作需要耐心，情感切莫計較
第11名
水瓶座：
工作沒有自信，情感多聽意見
第10名
金牛座：
工作注意細節，情感多些包容
第9名
雙魚座：
工作受到注目，情感忽冷忽熱
第8名
天秤座：
工作有些過勞，情感創造回憶
第7名
牡羊座：
工作主動反省，情感同理對方
第6名
天蠍座：
工作感到壓力，情感悶悶不樂
第5名
魔羯座：
工作漸入佳境，情感需要支持
第4名
獅子座：
工作負荷太重，情感過於忙碌
第3名
雙子座：
工作被人肯定，情感備受喜愛
第2名
射手座：
工作能力提升，情感不宜敷衍
第1名
巨蟹座：
工作分享心得，情感魅力十足
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言