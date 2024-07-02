12星座七月運勢排行榜！「第一名巨蟹」感情事業都得意、他最慘倒數第一

7月份也是下半年度的開始，在經商活動，會受到學生暑假的額外益處，有機會賺得更多錢財。同時7月也是夏天正式的開始，靠天吃飯的，或是許多夏季的娛樂活動，也有機會得到不錯的經濟機會。不論是哪一種，都還是需要靠努力，才有機會賺到更多財富。以下五星座，在7月的財運特別旺：

2024-07-01 09:31