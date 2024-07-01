快訊

禁奢令啟動！「貴婦奈奈」男友父禁搭小黃、高鐵 違規檢舉獎金曝光

靠EMBA拓展人脈已過時？大陸企業主瘋上「私董會」3天花2.7萬

驚！羽壇「天才選手」亞青賽倒地猝逝 得年17歲

荷包賺飽飽！7月星座財運TOP5 牡羊投資運很好、雙魚職場出色

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

7月份也是下半年度的開始，在經商活動，會受到學生暑假的額外益處，有機會賺得更多錢財。同時7月也是夏天正式的開始，靠天吃飯的，或是許多夏季的娛樂活動，也有機會得到不錯的經濟機會。不論是哪一種，都還是需要靠努力，才有機會賺到更多財富。以下五星座，在7月的財運特別旺：

TOP 5：射手座

射手座在工作中表現出色，努力和積極的態度可能會帶來加薪或獎金。合作夥伴或婚姻伴侶可能會帶來意外的財務收益，或者你會通過合作和聯盟獲得財務上的好處。你也可能因遺產或投資獲得額外的收入，並且在理財方面會有更好的掌控和決策能力。此外，教育、旅行或國際貿易方面也會帶來財務上的收益，這段時間你可能會做出一些明智的決策，從而獲得經濟上的好處。

TOP 4：雙魚座

雙魚座的7月份，在家庭和房產方面會有意外的財務收益，可能是因為家庭成員的幫助或房地產投資的成功。你的創意和愛好會帶來額外的收入，這段時間你在創作或娛樂活動中有機會賺取金錢，特別是偏財方面。工作環境和同事關係變得更加和諧，你在職場上表現出色，這可能帶來加薪或獎金。若是有在進修、長途旅行或進行貿易活動行為的，也會帶來財務上的好處。

TOP 3：牡羊座

在這段時間，牡羊座的財運會有一些顯著的提升和好消息。像是在偏財方面，可能會得到不錯的收入，並且在投資和理財方面有很好的運氣，可能會獲得意外之財。比如彩券、刮刮樂，或是發票中獎。你的溝通能力和智慧會在財務談判和交易中發揮重要作用，帶來財務上的好處。工作中的努力和積極性也會帶來穩定的收入和可能的加薪機會。此外，與短途旅行、學習或兄弟姊妹相關的活動也可能帶來財務上的收益。

TOP 2：獅子座

獅子座7月分的財運會有許多令人振奮的好事發生。首先是個人魅力和溝通能力上表現出色，這將吸引財務機會和合作夥伴。其次是家庭和房產方面可能會有意外的財務收益，或是通過家庭成員的幫助獲得經濟支持。接著正你的事業發展順利，努力和積極的態度會帶來職位提升或加薪的機會。其餘的像是在社交圈和團體活動中，有機會出現財務上的好處，可能通過人脈關係獲得投資機會或資金支援。

TOP 1：巨蟹座

7月份的到來，也代表巨蟹座財運將迎來許多好事。巨蟹座在個人表現和自信心方面有相當明確的表現，這將帶來財務機會和收入增加。而在財務管理能力和溝通技巧也會得到提升，使其在談判和交易中獲得更多利益。另外，在與家人、朋友或鄰居的互動中，可能帶來意外的財務支持或機會。再來就是本身的創意和娛樂活動可能成為收入來源，這段時間你在創作、表演或愛好方面的投入可能會帶來經濟回報。

星座運勢 財務 財運

延伸閱讀

年紀越大越富貴！雙魚老來富、金牛很會存、這星座天生和錢有緣

7月迎接好運！3大星座「強勢轉運」擋都擋不住 牡羊吸引力爆棚

最溺愛小孩三星座！孫安佐爸媽都上榜 狄鶯「無限包容」登冠軍

水火不容！12星座最容易吵架的「5大組合」摩羯太嚴肅讓天秤受不了

相關新聞

荷包賺飽飽！7月星座財運TOP5 牡羊投資運很好、雙魚職場出色

7月份也是下半年度的開始，在經商活動，會受到學生暑假的額外益處，有機會賺得更多錢財。同時7月也是夏天正式的開始，靠天吃飯的，或是許多夏季的娛樂活動，也有機會得到不錯的經濟機會。不論是哪一種，都還是需要靠努力，才有機會賺到更多財富。以下五星座，在7月的財運特別旺：

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「事業更上一層」：賺進大把鈔票

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠吸引觀眾的眼球，讓錢財滾滾而來，有人則是保持不捨不棄的精神，就能大大補滿自己的荷包，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：金牛表現出色 天蠍桃花運旺「但注意這點」

海王星逆行，處理原本逃避的問題，內心問題需要被療癒。水星進獅子，關注出色二代或藝術創作、時尚、變美等議題，獅子座表現成為關注焦點。水冥對分，溝通易產生硬碰硬、互不相讓的狀況，當心人際關係破裂或分手。火天更趨近，星盤有16-22度者，請提高注意力，避免猝不及防的衝突。

本周生肖運勢／牛、羊貴人相助、「這生肖」工作強運賺飽飽

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行6/30-7/6。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／雙子適合挑戰有創意 趣味十足事務

2024-07-01牡羊座短評：心情愉快，內心充滿希望。【整體運★★★★☆】很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發

殺破狼週運勢／天秤戀情岌岌可危 處女職場受到拔擢

天秤座感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的水星影響，無意間聽到喜歡的人目前與別人有曖昧的關係，戀情岌岌可危。某些天秤座的情感關係遭到小三介入，或是無意間成為第三者，會想退出這複雜的關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。