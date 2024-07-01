本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「事業更上一層」：賺進大把鈔票

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠吸引觀眾的眼球，讓錢財滾滾而來，有人則是保持不捨不棄的精神，就能大大補滿自己的荷包，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬蛇

如果你是一般上班族，對生活感到有些倦怠感，每天朝九晚五不停的重覆工作，那麼在本周，將有機會獲得老天賜予的一次驚喜，在這段時間裡，你可以往北方尋找彩劵行，透過自動選號，買一張希望，可能就會得到小確幸，雖然不是鉅額獎金，但也能讓自己感到格外興奮。

第四名：血型AB型+生肖屬鼠

如果你的入財跟網路有著密不可分的關係，例如直播帶貨的直播主，或是拍攝影片的網紅，本周的表現上會有著相當亮眼的成績，在這段時間裡，你可以多穿或嘗試紅色的服裝或背景，能夠吸引觀眾的眼球，同時可以刺激消費，讓你的錢財滾滾而來，替自己增旺財庫。

第三名：血型O型+生肖屬雞

專門從事印刷廠、影印店或複製相關的經營者要出運了，本周將是忙碌的一周，在這段時間裡，將會接到相當龐大的訂單，必須在短時間內完成，需要你加班熬夜來進行，雖然感到非常的辛苦，但是請多多努力，事成後的報酬，絕對讓你心滿意足，不會枉費辛勤的付出。

第二名：血型B型+生肖屬兔

如果你是需要與客戶不停接洽溝通，屬於業務相關的工作者，在本周可謂先苦後甘，你將面對難纏的客戶，對方的要求很多，也會有不少的抱怨，但嫌貨才是買貨人，你需要用耐心慢慢去說明，並且不捨不棄的持續追蹤，最後必能獲得漂亮的業績，大大補滿自己的荷包。

第一名：血型O型+生肖屬猴

視聽娛樂一直是現代人所重視的一環，如果你的工作是演藝表演工作者，本周的運勢強盛，在這段時間裡，將有機會接下好幾場商演或通告，你要盡可能地展現自己的才華，用最專業的態度來完成每一場表演，除了能賺進大把鈔票外，也能打響知名度，讓未來的事業更上一層樓。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。