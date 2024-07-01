唐綺陽星座運勢週報：金牛表現出色 天蠍桃花運旺「但注意這點」

天秤座感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的水星影響，無意間聽到喜歡的人目前與別人有曖昧的關係，戀情岌岌可危。某些天秤座的情感關係遭到小三介入，或是無意間成為第三者，會想退出這複雜的關係。

2024-06-30 00:00