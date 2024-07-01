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本周生肖運勢／牛、羊貴人相助、「這生肖」工作強運賺飽飽

旺好運／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖／Ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖／Ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行6/30-7/6。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

第一名

牛：本周運勢強大，先聲奪人，為第一名。前瞻的格局，清楚的理念，貴人大力鼎助，努力無懈的自己，你是最幸運的。

第二名

羊：忙碌的一周，運勢非凡，同為第二名。貴人提拔，佈局長遠，看在將來，不要計較目前成就。

狗：本周運勢上漲，信心大增，同為第二名。很想做出一番成績，可惜市場不佳，且戰且修改，保守走團隊路線。

蛇：本周運勢轉旺，為第三名。穩中求貴，辛苦是有代價的。趁時機多與客戶及上司連絡，可收事半功倍之效。

第三名

馬：本周運勢再創高峰，信心滿滿，同為第三名。主管宜多聆聽團隊的意見，新人也是有不錯的想法。

財運前三名】

第一名

羊：突然的貴人運提拔，讓你本周非常忙碌。長期的累積美譽口碑，優良的技術，才是真正走長遠的路。

第二名

狗：雖然目前市場景氣不佳，還好你有獨家純熟的技術，以及身經百戰的業績資歷，讓你在競爭的評比中，取得大案子。

第三名

蛇：本周工作運強大，帶來業務獎金的提呈，是一種穩定且無愧於心的收穫，踏實與成就感同時並存。

【感情運前三名】

第一名

羊：愛情運甜蜜，新婚燕爾的你們，到那兒都是連體嬰，連好兄弟都羨慕並吃醋，你也無所謂，有老婆最幸福。

第二名

牛：愛情運甜蜜，真正喜歡一個人，在一起做任何事時都會很開心，是心情美好的感覺，外人無法感受。

第三名

馬：愛情運提升，最開心的事，就是失戀兩年後再度遇到對的那個人，內心特別能共鳴，並且雙方都互相喜歡與珍惜。

【健康運前三名】

第一名

羊：身體狀態良好，一切安康，讓你心情開朗。思考養生，如何過得更健康，睡得更好，是接下來的生活。

第二名

狗：健康運不錯，中年發福，終於發憤圖強，靠著蔬食及運動，在短短二個月瘦了七公斤，你還要再接再厲。

第三名

龍：健康運不錯，減肥時最好的蘋果，能中和酸鹼性體質外，對於抗癌及預防中風效果十足，是非常好的選擇。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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