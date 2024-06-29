小暑後...4大生肖將得「龍德星」加持、化凶轉吉 兔有意外之財、羊事業成功
今年24節氣的「小暑」落在國曆的7月6日，小暑是二十四節氣中的第十個節氣，也是夏天的第四個節氣，小暑過後，天氣將一天比一天熱，紫微斗數專家姚本軍指出有4類生肖人小暑過後「龍德星」到，是化凶轉吉的好機會，要好好把握。
姚本軍表示，龍德星是在紫微斗數中非常吉祥的星體，代表化兇為吉、 敬業，並且對於個人的道德品質和公正感有重要影響。
生肖豬
龍德星在2024下半年將帶給屬豬的朋友許多積極的影響，這段時間對他們來說，無論何種挑戰和困難，都有足夠的能力去克服。
此外，生肖豬朋友的榮譽感和崇高的道德感將更加突出，這些特質將幫助他們在社會互動中取得尊重，人際關係也可能因為過去的經營得到提升，貴人的助力將帶來更多實質的幫助。
生肖羊
當生肖羊的人在龍德星出現事業宮時，意味著在事業上會有一些顯著的變化和機遇。生肖羊的朋友在2024下半年時能夠得到好運和力量，增加事業成功的機會。
實質表現是，突如其來的職業轉變或是被提升到一個更高的職位，會發現自己有更深的熱情和投入，並在工作中表現出色，努力和才華將得到尊重和認可，有助於在職業上的進步。
生肖兔
當龍德星出現在生肖兔的人的財帛宮時，這表示一個人將會遭遇到與金錢和財富相關變化的和主要時期，可能象徵著增加在財務成功的機會。
具體來說，生肖兔的人在2024下半年受龍德星影響，將帶來各種形式的經濟利益，包括獲得較大的收入，接受獎金或者提升，或者獲得意外的財富。
生肖蛇
當龍德星出現在生肖蛇朋友的遷移宮時，通常會經歷一些變化和轉移的時期，表示在生活中將會發生一些重大變動。像是搬家、換工作、或是長時間的遠程旅行，這種情況下，改變往往是必要的，開啟新的生活階段。
此外，龍德星在遷移宮也代表了內心的變化和成長，在實際上，會有新認識、見解或是人生目標改變，雖然變化會帶來一些不確定性，但只要順其自然接受變化，將成從中得到成長和收穫。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財
🔷錢準備來了！6月星座財運TOP5 處女投資眼光敏銳、天蠍獲得意外之財
🔶6月愛情降臨！這些星座特別受到愛神關愛 你是其中之一嗎？
🔷6月運勢上上籤！5生肖財運在身 大富大貴「黃金時期」難擋
🔶6月份生命靈數分析：4號人有戀情萌發機會、7號人進入事業新里程碑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言