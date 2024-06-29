工作運不好...「3大星座」總是累得跟狗一樣 回報卻少之又少

在事業的生涯中，總是會出現許多坎坷，很難有人可以一帆風順，有時候只是小小的一點失誤，就有可能讓自己前功盡棄，或是做得比別人多，卻又得不到相應的回報，都會讓人心累。搜狐網列出三大星座，在事業上，總是累得跟「狗」一樣，回報卻少之又少。

巨蟹座

巨蟹座抱怨得不到認可，尤其工作上，碰壁後抱怨聲四起，只要和朋友談起工作的時候，都會罵幾句上司或是領導。巨蟹座算是運氣比較差的一個人，有時候他們很努力的想要做一些事情，過程也是一向都進展得好，天天早起晚歸，累得要命卻還是得不到領導的肯定。

牡羊座的憨厚與老實，一直以來都是他們身上最大的優勢和閃光焦點，往往正是如此，只要談起工作就會吐很多槽，比如老闆很小氣，或是努力工作得不到回報，常會被朋友勸說，「工作上你越努力付出，越是容易被欺負」。

付出了沒有回報，面對喜歡的人也得不到回應，面對事業同樣得不到回報。摩羯座總是有自己非常謹慎的一面，對朋友非常大方和慷慨，並不是為了面子，而是非常真實的想為對方付出，不過摩羯座在事業上同樣是付出得不到回報，可以說是運勢太背的原因。

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