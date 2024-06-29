快訊

LINE訊息查證功能再進化！3動作可辨認「可疑語音」真偽

台南學甲驚傳流浪犬傷人！7旬老翁倒地遭10隻圍攻 頭臉全是傷

工作運不好...「3大星座」總是累得跟狗一樣 回報卻少之又少

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

在事業的生涯中，總是會出現許多坎坷，很難有人可以一帆風順，有時候只是小小的一點失誤，就有可能讓自己前功盡棄，或是做得比別人多，卻又得不到相應的回報，都會讓人心累。搜狐網列出三大星座，在事業上，總是累得跟「狗」一樣，回報卻少之又少。

巨蟹座

巨蟹座抱怨得不到認可，尤其工作上，碰壁後抱怨聲四起，只要和朋友談起工作的時候，都會罵幾句上司或是領導。巨蟹座算是運氣比較差的一個人，有時候他們很努力的想要做一些事情，過程也是一向都進展得好，天天早起晚歸，累得要命卻還是得不到領導的肯定。

牡羊座

牡羊座的憨厚與老實，一直以來都是他們身上最大的優勢和閃光焦點，往往正是如此，只要談起工作就會吐很多槽，比如老闆很小氣，或是努力工作得不到回報，常會被朋友勸說，「工作上你越努力付出，越是容易被欺負」。

摩羯座

付出了沒有回報，面對喜歡的人也得不到回應，面對事業同樣得不到回報。摩羯座總是有自己非常謹慎的一面，對朋友非常大方和慷慨，並不是為了面子，而是非常真實的想為對方付出，不過摩羯座在事業上同樣是付出得不到回報，可以說是運勢太背的原因。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

摩羯座 星座 朋友 牡羊座

延伸閱讀

下周生肖運勢／「他」財運+事業飛天、羊順風順水、虎桃花朵朵開

最溺愛小孩三星座！孫安佐爸媽都上榜 狄鶯「無限包容」登冠軍

水火不容！12星座最容易吵架的「5大組合」摩羯太嚴肅讓天秤受不了

6月倒數快把握…「5星座」運勢翻紅！桃花、貴人、財運全飛來

相關新聞

工作運不好...「3大星座」總是累得跟狗一樣 回報卻少之又少

在事業的生涯中，總是會出現許多坎坷，很難有人可以一帆風順，有時候只是小小的一點失誤，就有可能讓自己前功盡棄，或是做得比別人多，卻又得不到相應的回報，都會讓人心累。搜狐網列出三大星座，在事業上，總是累得跟「狗」一樣，回報卻少之又少。

唐綺陽／2024下半年12星座整體運勢！水瓶亮眼但當心破財、雙子出現神級桃花

2024年轉眼間已經進入下半年，上半年我們面臨了許多事情，話題持續延燒，也在社會上掀起狂風巨浪。然而12星座的下半年運勢會如何？星座專家唐綺陽替大家解析整體運勢，事業、感情、財運、健康運，歷經了上半年後，下半年是否能獲得平靜，又或者是會有更多不為人知的事件浮出檯面？或是有人要轉運翻身了？快來看看唐老師怎麼說。

每日星座運勢／獅子注意別將自己的 標準強加於人

2024-06-29牡羊座短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。【整體運★★★★☆】單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有

7月份生命靈數分析：1號人升官加薪運強 5號人金錢獲正面回饋

引用七數指引作為七月的開端：Red Chestnut＋魔術師 放下不該你擔心，你也擔不起的那些心，只與自己在一起， 把力量跟所有專注優先留給自己， 那將是萬事萬物成真的第一步指引，就是相信。

農曆6月運勢(上)／牛恐破財、蛇注意健康、2生肖當心血光災

轉眼農曆6月將至，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆六月生肖運勢大解析（上），生肖牛、龍、蛇、羊、雞要注意⚠️」影片，這裡是指節氣的農曆6月，也從國曆的7月6日(小暑)到8月6日，小暑之後，根據12地支、24節氣交接，開始進入「未月」。老師分享有五個生肖要要特別注意車關、交通意外。

「3生肖」超不想跟人膩一起！個性獨立 最喜歡獨來獨往

都說家是最安穩的避風港，家人的重要性不可言喻，但在十二生肖中，卻有幾個生肖不這麼認為，他們喜歡走自己的路，過自己的生活，超獨立的他們，根本不想跟家人膩在一起，一起來看看是哪幾個生肖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。