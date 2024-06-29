唐綺陽／2024下半年12星座整體運勢！水瓶亮眼但當心破財、雙子出現神級桃花

2024年轉眼間已經進入下半年，上半年我們面臨了許多事情，話題持續延燒，也在社會上掀起狂風巨浪。然而12星座的下半年運勢會如何？星座專家唐綺陽替大家解析整體運勢，事業、感情、財運、健康運，歷經了上半年後，下半年是否能獲得平靜，又或者是會有更多不為人知的事件浮出檯面？或是有人要轉運翻身了？快來看看唐老師怎麼說。

牡羊座

2024下半年，木星進三宮，朋友、同學及手足會是貴人，幫助拓展新領域，旅行運和學習運佳。七到八月，守護星火星加成木星，展現超強行動力，把握學習好時機，發展新技能。十一到十二月，火星逆行五宮，表現及創造力強，有機會端出作品受到關注。土、海逆行，年底前自我檢視、修正缺失，才能真正蛻變成長。感情方面，七到八月易跟前任有接觸，或有愉快的新桃花。十一到十二月有一見鐘情的機會，為火星型對象，建議慢慢來、勿躁進，避免起爭執。事業方面，透過學習與人際關係，打開新的可能性，嘗試跨領域多方發展。十一到十二月，與海外事物或文化出版連結。多傾聽他人意見，能突破膠著現狀，十月後能看見更多新機會。

金牛座

2024下半年，木星進財帛宮，眾多機會及可能性出現，挑選值得投入的領域，多角化同步經營，能使收入倍增。土、海逆行，擅長人際社交互動，能夠擴張生涯的可能性。事業方面選擇多，有貴人相助，可提供實質機會，需試著學習配合他人，多參考他人意見。感情方面，七月中至九月，桃花運旺，留意聰明類型、年下對象或幽默風趣的冤家，也易與前任、前同事和老朋友重拾緣份。因火星影響，錢財流動大，亦激起賺錢企圖心，也需注意家、家人的內部問題，小心有突發狀況發生。

雙子座

2024下半年，木星進命宮，壓力趨緩之下，能夠獲得他人認同，重新做自己。七到八月，展現自己的獨特，受到大家喜愛，或是太過自我被遠離，產生爆紅或爆黑兩極化傾向。土、海逆行，上級給的壓力減緩，形象或事業上會有比較謹慎的態度。七到十一月，舊雨新知齊聚，重拾過往人脈，貴人是過去長官、大人物。冥王逆回八宮，九到十一月，經手大錢或與大機構接洽，投資及業績表現出色。十一至十二月，受到火星影響，要注意說話修辭，當心失言導致合作生變。感情方面，九到十月諸星在戀愛宮位，出現聊得來的對象，或對方是事業有成、女神男神級的金桃花。七月底前，仍要當心業力型對象。

巨蟹座

2024下半年，木星十二宮，傾向低調並想要獨處，可多接觸宗教及身心靈領域，有領悟的契機。工作模式宜退居幕後或轉向祕密進行。因火星影響，對事業有企圖心，想要做些改變，適合走默默耕耘路線。易因工作量暴增而使壓力也遽增，當心失眠問題與身體狀況。事業方面，過去跨界跨領域的嘗試，成果即將揭曉，新、舊領域資源夾雜，可展現舊專長。土、海逆行，收斂脾氣、穩定情緒，修正原先的完美主義，可使身心平靜。業力爆發亦是驗證平日修為。感情方面，九至十一月，有正桃花出現的機會，善用直覺切勿猜忌，放下不安全感，多給予另一半信任。

獅子座

2024下半年，天王星十宮，可塑性高，可嘗試各種奇怪的事業邀約。木星十一宮，聚會應酬多，能夠擴張影響力，成為團體中的領袖。土、海逆行，若受到攻擊力道將會減緩，或受到肯定則揹負更多期待。身價的漲跌亦會有兩極化差異。整頓財務問題，掌握主導權。冥王逆回六宮，九到十一月，體會過與他人配合的辛苦，建議事必躬親能有出色表現，事業運不錯要避免勞累。感情方面，有許多潛在桃花和愛慕者，對方欠缺吸引力或接觸機會，把握十月中後的戀愛火花。十一月水逆在戀愛宮，可趁機處理前任問題。七到九月受火星影響，人際關係及業績上有爆炸性成長。九到十一月，當心業力或受小人攻擊，適合接觸身心靈。十一到十二月，請愛惜羽毛、做好萬全準備，有爆紅機會。

處女座

2024下半年，木星進十宮，為做好準備的人帶來好消息，有出名、得獎、升官運，或是結婚、生子、買房等計畫，人生進階邁向另一個階段。土、海逆行七宮，被針對限制能量減緩，合作關係重新洗牌，影響事業發展，是好或壞，端看個人表現。冥王星逆行，九到十一月，展現個人特色，為自己發聲，多表現才藝或品味，調整身體健康，撐起更多任務。火星的影響，七到八月，事業運超旺，有貴人但屬木火特質，在急躁壓力下能快速升遷。九到十月，應酬、聚會多。十一、十二月業力爆發，適合接觸身心靈，當心犯小人。感情方面，好壞兩極，混亂或穩定一線之隔，單身者把握九到十月，有魅力型桃花出現，十一、十二月，交往前請多瞭解對方背景。

天秤座

2024下半年，木星進九宮，危機感警報解除，適合海外進修、多結識人脈。整體運勢佳，直覺能力強，有跨界跨領域的機會。土、海逆行，十一月前有機會修正職場及員工狀況，職場上是親力親為的要角，要注意養生，當心老毛病復發。七月到八月受火星影響，海外運、考試運爆棚。九月到十月有成名、上位的機會，可毛遂自薦主動爭取。十一至十二月，影響力大增與各個團體連結，人際關係一戰成名。冥王星逆行，九到十一月，處理感情問題或過去太受矚目而帶來的困擾，將內部問題做妥善處理。感情方面，在人際圈中成為交際花，能夠擦出趣味火花，對方鍥而不捨有機會修成正果。

天蠍座

2024下半年，木星進八宮，整頓投資、銀行匯率利多，出現競爭對手，帶來危機感，感受到錢的重要性，在意他人看法、為求肯定而努力，搞定危機即是轉機！土、海逆行，有自我表現的壓力，要做更多心理建設與準備，表現能令人驚艷、獲得好口碑。七到八月受火星影響，有突然的進帳或花費，注意交通、避免危險，切勿衝動冒險。九到十月，把握起死回生的契機，短期之內能徹底改頭換面。事業方面，對現狀不滿意，積極求改變，十一、十二月有登峰造極的展現，宜走務實路線、憑實力發展。感情方面，揮別情感委屈，痛定思痛先愛自己，走冷酷路線為明年桃花做準備。九到十一月冥王星逆行，整理同學或兄弟姊妹的關係，斷開不必要的人際往來。

射手座

2024下半年，木星進入七宮，受貴人提攜，需學習與他人應對與配合，才能達到加乘效果，或是會有想婚的念頭。土、海逆行，先前灰暗的時期已過去，釐清內在情緒、平衡自己的心態，多接觸身心靈領域。適合處理房地產及家人相處的問題。七到九月受火星影響，容易感受他人攻擊，拿捏好與人相處的分寸和態度。十一月到十二月，有貴人運，請勿衝動、自以為是，多與他人合作，理念有機會達成。冥王逆回二宮，金錢壓力驅動賺錢的動力，轉變自我態度，能拓展新的財務來源。感情方面，表面呈現樂觀開朗，接近相處則會感受到猶豫難搞。宜把握獅子月份，好好裝扮、多出門，有機會遇到志同道合或知識型桃花。

魔羯座

2024下半年，外界邀約不斷，工作量激增，天馬行空的任務找上門，長官同事給予空間能盡情發揮，意見出色而地位晉升，升官運佳。土、海逆行，重拾過往人際，表達自信展現魅力，不再自我封閉。七到八月受火星影響，任務急速擴張，凡事親力親為要小心過勞，當心刀火燙傷、急性炎症爆發，健康方面走積極治療路線。感情方面，過去一年戀情發展出乎意料，九月前小心看走眼，遇到奇特對象，九、十月後，多參加聚會交朋友，有助提升自信，可遇到條件不錯又主動的對象。冥王星逆行，面臨轉型壓力，改變過往的賺錢模式，也是自我省思的重要時期，改變造型或說話方式，能夠與人拉近距離。

水瓶座

2024下半年，木星將進五宮，即將亮麗登場，站上更大的舞台，擁有更多機會，展現個人魅力，可望一戰成名。年底前易有前任問題，或舊夥伴回歸，重拾人際關係累積人脈。土、海逆行，下苦功之處能有所發揮，當心欺騙而造成錢財損失。上半年的爆發情況，開始進入收拾階段。冥王星逆行，有宛如神助的運氣，接觸身心靈領域，感受因果業力，運勢好壞攸關過去作為。受火星影響，工作上接到緊急案件，避免情緒起伏，當心火爆型同事，注意刀火燙傷、小心過勞。有好名聲而備受肯定，得到更多合作機會，需提防強敵的較勁。感情方面，七到九月桃花旺，有一見鍾情、懷孕的機會，相當適合談戀愛。

雙魚座

2024下半年，木星進四宮，更重視家庭、家人或有搬家、轉職計畫，執行力強大，受到火星催化的推進，有種非得變動的急迫感，並思考安身之所在，為未來十二年運勢做準備。土、海逆行，脫離高壓的能量場，不再鑽牛角尖或自我綑綁，舒服的狀態能找回自我。事業方面，十一、十二月，受昔日長官賞識、挖角，有機會回籠好好發揮，火星逆行六宮，職場有出錯狀況，能藉此反省自己，年底前易與同事發生衝突。感情方面，八月需處理前任問題或之前的合作，九到十月，能結交不同領域的新朋友，透過社群或交友軟體，認識優質對象。

商品推薦