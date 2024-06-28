7月份生命靈數分析：1號人升官加薪運強 5號人金錢獲正面回饋

引用七數指引作為七月的開端：Red Chestnut＋魔術師

放下不該你擔心，你也擔不起的那些心，只與自己在一起，

把力量跟所有專注優先留給自己，

那將是萬事萬物成真的第一步指引，就是相信。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 8宮．射手．金星

整體運勢：其實眼前狀況正陷膠著與混亂，溝通不順、到旁人可能幾乎放棄、斷聯的時期，一號人在此時終於願意重振心情、重拾面對現實的勇氣；

除了財務運勢穩定之外，所有的事情已經迫在眉梢，緊迫的人際、不能再說下去的謊、明知去做就會好轉，卻拖著永遠都沒做的事，全都需要在本週期快速決定要完全放棄、或是快速完成、實現的七月，就結果上來看是積極的，因為真的去行動的事，會有快速進展、直接完成的飛快進度，七月是人生重大的分水嶺，另一向的發展則是，如果沒來得及完成，未完的這些也不會繼續留存了。

工作／學習狀況：在專業上正處於獲利了結，或是結案的交點上，某些弊端，被擱置已久的麻煩，終於不需要再處理了，也會面臨重大合作對象、或是高層主管的離開，這對一號人來說，會是個往上爬的好時機，也建議一號人可以主動爭取，該是輪到你待在發號施令位置的時候；

不過這些資源、機會雖好，看起來卻是中性的，即便你會知道那就是你了，可是上頭卻沒有貼著專屬於誰的標籤，你會看到機會，但得你自己開口、行動，它才能歸為己有，這段時間升官與加薪的運勢都是強的，如果希望得到更多報酬，千萬別忘了主動幫自己發聲。

愛情：單身者在身邊，會有人主動對你示好，不過就是明顯示好而已，會讓你心情大好，至於要更進一步的動作，你會發現你一直都等不到，但是對方放出的明顯訊號，其實只差你一句話、一個主動，若你真有意思要脫離單身，那麼當那個確認的人，不是問題的吧？

只要勇敢跨出就能成就的戀情，如果沒能成功，那就不能怪別人，是你的問題了喔！

有伴侶者在原有的關係中，也處在穩定、需要再往上升級的關卡上，或許你覺得當下的狀況也還不錯，但對伴侶來說卻不是這樣認為，這段時間會是需要下更深承諾、或是為雙方長期發展「一起做點什麼」的時候；

適於求婚、買房、置產，或是安排屬於兩人共有的長期計畫，都是這段關係目前需要的，若你感覺到跟伴侶的距離被拉遠、或始終有點卡住，那缺的就是這個了，只要補上，氣氛馬上會隨之明朗，就是不能停在原地的七月，正待一號人的更多積極。

訊息指引：Chestnut Bud＋正義

不再重蹈覆轍了，往日的遺恨，錯了又錯的過去，都不要再複製在明天裡，

你期待明日如新，明天就會如你所願般放晴。

生命靈數2 ／ 8宮．雙魚．海王星

整體運勢：似乎太過耽溺在自己情緒、跟困在既有認知中，對二號人來說，會覺得自己多數時間可能都在探索靈性、宗教、或空想的七月，將錯過很多現實界應得的美好，事實上在家庭跟工作、財務運勢上，會有很多進展的本週期，你卻看不見、也不在意外頭到底發生了什麼；

這段時間得注意自欺欺人、跟躲在自己世界的問題，若沒有及時把自己拉回現實，專注眼前實際該做的事，很容易在這段期間有完全反向的發展，財務變成債務、精神上也會相當耗弱，務必即時懸崖勒馬，避免後續回頭越來越困難。

工作／學習狀況：在專業上，一分耕耘一分收獲，這段時間的工作運勢是看漲的，旁人願意支持你，雖然不能給你非常巨額的報酬，但無論是想請求協助，介紹工作、或是幫助你一同完成某事，身邊的人都非常樂意，唯一麻煩的是，這不是他們樂意就可以，因為二號人自己的前進的意願很低，這會讓身邊的人想幫忙，卻插不上手；

或許二號人會覺得自己「都知道」不過都知道跟有實際付諸實行，是完全不同的事，這段時間是適合用實作取代空想的時期，若真想在專業上有點進度，那就得親自動手，就能得到相應成果。

愛情：單身者原有的生活圈，就有很關心你的人一直在身邊，但二號人卻從不當一回事，或是只是被動的接受對方的好意，這都會讓原本可為的關係卡在原地，動彈不得，對於二號人來說，似乎有個「想像中的美好版本」，比起實踐，你更想等待一個天時地利、沒有錯誤的時機，那麼旁人也會隨著耐性被磨空而放棄的，二號人得回到日常、好好跟眼前的人對話，才是脫離單身的第一步。

有伴侶者在關係中，也有不傾吐自己感受的問題，在伴侶關心、給出不少支持跟愛的本週期，二號人是很適合多跨出一步，放下心防的，這段時間的伴侶雖然可以給出溫暖關懷，不過卻對你真的在想什麼一無所知，這個會造成雙方相處時隱形的隔闔正在加深當中，為了避免走向關係越來越流於公式、表面化，二號人不能只是單方面的接受愛，卻不坦露自我，該是展現多一點真誠的時候了，你不能總在關鍵時刻逃避。

訊息指引：Elm＋死神(R)

該是時候向前，你的世界裡不該只有自己，

真實的時光正在流轉與不斷逝去，不該只是停留在這裡。

生命靈數3 ／ 7宮．雙魚．火星

整體運勢：生活中各種雜項無法確認，需要面對不斷被改期、推翻、挑戰的本週期，對你來說，不但身體累、心也累，面對各種不在預期內的意外叢生，行程上最好多留點空白，財務上也不宜抓得太剛好，都盡可能保留出寬鬆、可調度的餘裕，才能夠不衍生出更多的突發狀況；

在不怎麼好過的本週期，也容易有熟人對你的現況落井下石，或用一種上對下的指導、施捨態度來對待你，這都會讓人由衷感到挫敗，七月份是特別需要對各事件都站遠一點，才能保持理性的週期。

工作／學習狀況：在專業上容易遇到態度囂張，高姿態的業主，或是長官會因為個人因素，要你達成不可能的任務，對想努力的三號人來說，最需要的工作細項，卻一直變動、拿捏不定、一日三改，旁人在這時候也沒辦法幫上忙，這都會降低本週期的達成率，可能已經付出100%的努力了，但到最後能得到的成效卻只有60％，甚至更低；

既然結局非三號人能控制，那比起努力，更好的，可能是不努力，對那些變動太大，一看就知道做了馬上就會被改的事，太麻煩的，緩一緩，或許也就不用了，那些最基本、只有你可以控制的事情，雖不多，但還是有的，就先從這邊下手吧！

愛情：單身者因為本週期日常生活的忙亂、口舌是非多，相對能有空閒、餘裕能發展人際的空間有限，在腦袋、自信都特別不穩的七月，也不建議在這段時間貿然投入、或開始一段新關係，因為誤判的機率特別高，若能保持單身，可能是最安全的選項，這段時間確實會有些「看起來很像是桃花」的對象出現，但真的深入後，就會發現其中的麻煩之處，對方可能對你有他自己的想像，但那跟實際上的你卻差得遠，這都會致使最終夢醒、白忙一場的局面。

有伴侶者在關係中，另一半會出現高高在上，無法溝通的態度，或是經常找架吵，對三號人來說，在愛中感到委屈，是七月的日常，這顯示關係中有很多需要深入溝通，過往卻一直略過的問題，這段時間比起委屈的配合，更需要說出自己的心聲與難處，這會是決定戀情是否能繼續的關鍵時刻，如果只是退讓、配合，那鐵定是不夠、甚至是會把關係推向終結的，如果你要繼續，那就得為自己多勇敢一點，攤出真實的感受，才是讓戀情回溫的唯一解。

訊息指引：Oak＋錢幣六(R)

需要重新分配，再多一點點休息，生命需要更多留白跟你主動給出的餘裕，

得多點空間喘息，此刻的你離窒息，僅咫尺之距。

生命靈數4 ／ 11宮．魔羯．南交點

整體運勢：總是受困於過去經驗的四號人，面對眼前每件事都要「選」的本週期，會一直重覆在押錯注的循環當中，雖不會有特別大的生命轉折，但跟最好的選項總是失之交臂，在財務上，因為錯誤（或太慢）決策，將帶來不少意外的損失，也容易因為過度遵循普世價值，應對表淺、虛偽，引發他人對你的不信任感，這段時間的四號人，並非不知道最該做的事是什麼，但最終經常沒能依照第一直覺行動，這些失落總結到月尾，當下沒做的、後面也逃不了的，若想節省力氣，還是拋開那些總想先緩緩、再等等的念頭，當個當機立斷的人吧！

工作／學習狀況：在專業上想獲得更高、或跟過往同等利益的你，這段週期或許感到自己特別努力，但是以往那種一呼百諾的效應卻已經退燒，雖然基本支持你的人都還在，他們依舊為你所用、對你死忠，但有更多反對、對你不滿的聲音出現，這些人際警訊，也會影響實際工作的進行、成果的展現，雖然工作成果看似相差不遠，不過四號人自己一定知道，堅持原本做法的自己，多花了幾倍的力氣，才能保持這個「差不多」；

事實上，本週期更需要的是聽進那些不好聽的建議，因為那都確實是需要改進，而你卻從不正面承認的，願意先承認有錯，才有修正的空間，這會比加倍用力來得有效率多了。

愛情：單身者的桃花，似乎不在新的人際關係中，而是在日常既有的圈子裡，就已經有很適合你的對象，但對你來說，總是覺得還可以再看看、再等等，就這樣把原本對你有興趣的人，都等跑了，看似有定力與深謀遠慮，但身旁應該本來就有可深入交流的對象的四號人，需要的不是「再等等」，而是克服自己害怕驗證、實際行動的障礙，這朵桃花才會真的綻開。

有伴侶者在關係中，可能面臨伴侶的冷淡、或向外發展、放棄的局面，這跟四號人長期堅持只用自己覺得好的方式，來跟對方相處有關，因為伴侶感受不到自己在關係中被尊重，這段時間的大吵小吵不斷，若還是在能吵的階段，或許也算好事，代表四號人還有可以回頭修正的空間；

對於已經長期如此，吵也吵過，都沒結果的四號人，在此階段被迫結束既有感情的機率相當高，總得選一個，就看你打算要放棄原本堅持不變的那套，還是要放棄眼前這個交往中的對象了。

訊息指引：Centaury＋聖杯八

我們無法永遠不做決定，不明確，不得罪誰，最終會把整個世界都失去，

取捨是生命中的必須，你無法停留在原地，因為原地轉瞬就會成為過去。

生命靈數5 ／ 5宮．巨蟹．南交點

整體運勢：待在舒適圈中，五號人本週期的生命經驗，充滿了開心、被愛、被照顧的感覺，幸運好像突然無所不在，這會讓你覺得自己的存在，是蒙受祝福的，可能還會喟嘆一下：「這世上果然是有神的」吧！

在人際關係、金錢都能獲得正面回饋的七月，幾乎沒什麼需要特別擔心的地方，自信恢復，可以去多做一點原本覺得不可能、挑戰一下過去自我設限的地方，會有超出預期的好進展，但若要說負面的影響，可能就是太過舒服了，平順的日子總是很容易溜走，而這段時間能成就的好運，是可以翻倍的，享受當下美好當然重要，但能趁著順風起飛，美好會跟著你更長的時間。

工作／學習狀況：在專業上能夠得到同學、同事的支持，互相支援跟照顧，讓五號人心情很愉快，對於團隊工作者，更是有種「整個團體一起成長、是個大家庭」的感覺，不過進度卻非常有限，可能只能（或是也只想）處理好當下的進度，享受這種世界難得一片祥和的氛圍；

少了壓迫、也少了推進力，沒了拓展的野心，不免就會錯失更大的訂單、可能性，這個是後續運勢低迷才會看到的缺漏，它在這個美好時光中是隱形的，尤其對於個人工作者來說，很可能因為沒有持續找更多新的可能，而在後續出現困境，居安思危，還是要備上一點的，請不忘時時提醒自己。

愛情：單身者在這段時間，藉由原本人際圈，可以認識更多的人，新戀情的可能性，就在朋友的口中、他人的介紹跟這段時間各式的聚會裡出現，不怕沒有，但是「選」就變成了這段時間的生命重點，五號人很可能只是選擇過去「通常都會愛」的類型，但錯過更好的可能；

本週期的正緣桃花不缺，缺的是你突破既有框架的發現。

有伴侶者能在這段時間享受戀情的甜蜜，對方對你的照顧、噓寒問暖，一點也不會少，不管之前的狀況如何，七月都是一段溫暖、平和的時光。

對於原本感情深厚、有交付、坦露更多弱點的情侶來說，這會是一段純然加溫的時日，而對於缺少這塊練習，還有很多不確定感的族群，趁著七月氣氛正好，當下的美好若想延續，則很適合丟出平常害怕討論的敏感問題，這會是深化關係的轉折點，無論如何都適合好好把握的七月，進度不同有各自該做的事，且享受、且把握、且珍惜。

訊息指引：White Chestnut＋寶劍六

放下過往那些創傷與陰影，那非未來，若你願意，它可以僅限於過去，

有意識的回到生活實境，別老活在過往的片刻殘影。

生命靈數6 ／ 11宮．魔羯．金星

整體運勢：他人意見眾多，難以整合的本週期，若六號人已經被折騰夠了，或是純然站得夠遠，都會發現這些意見「其實一點也不重要」的真相，這段時間的溝通不良、讓你感受不太好、覺得崩潰、不受尊重的事，若你足夠清醒，就會知道很多事情不用回應，也不用白忙，自然紛爭也就不會臨到你的頭上了；七月份需要跟很多人有意見上的交流，但是否準備好「不涉入太多」的防護罩，則是影響你在這個月是否開心的關鍵。

工作／學習狀況：在專業上能夠受到倚重，尤其會有很多需要面對大場面、跟多數人宣講理念、闡明道理、公開發表的機會，因為變成焦點，話題的中心，在這些過程當中，也會受到外來的質疑、甚至是比較直接的挑戰；

不過，認真就輸了，不管是對配合對象、上司業主、乃至於大一點的對外發表看法，都不免有為酸而酸的人出現，這時候只需平淡面對，該答什麼就答什麼，就已經足夠，七月的工作成果，不展現在「對話的勝利」上，而是你應對時能做好基本的工作、不被撩動，自然就會把你導向最好的結果。

你需要的順利，在自動導航，而非戰鬥模式中，六號人可千萬記好了。

愛情：單身者若想拓展人際圈，這段時間的運勢是較低迷的，也不利發展網路戀情、或使用交友軟體，若貿然拓展人際圈，遇到一些困在情感低潮中的落難者，他們可能會把願意傾聽的你，當成是可以發展的對象；

比起新的，更需要往既有的生活圈中尋找可能性，六號人需要的不是突發的激情，比起那些遙不可及的，還是回到原本朋友圈，先從慢慢培養感情為起點吧！

有伴侶者在關係中，感覺不到對方的需求的你，好像很長一段時間，都是對方說什麼、就做什麼，雖然很努力，但也似乎一直感覺不到對方的滿意，這段時間伴侶的不滿將更加明顯、各種無理的要求、不願配合、溝通變得更多了；

比起繼續用過去的方式應對、要什麼給什麼這招，早就失效了，伴侶與你的爭吵背後，有他想說、但沒能好好表達出的東西，得先忽略那些無理取鬧，去看看對方為何要說這些，這才是讓弭平爭吵的解方。

訊息指引：Impatiens＋錢幣皇后

只需待在原地，不忙著回應什麼，

比起貿然快速的投入，更該穩定透徹的看清，才能做出最適切的反應，

你會知道，沒有那麼多不得不、所有看似必須的，都非必須。

生命靈數7 ／ 11宮．巨蟹．冥王星

整體運勢：努力讓自己不耽溺於情緒的你，是值得嘉獎的，七號人也將從這樣的不放任當中得到益處。

雖然七月的外在環境不算好，會面對很多溝通沒有下文、各種決定一再被更改、反覆生變的局面，這些在平常的你眼中，都容易解讀成「是不是我做得不夠好、做錯什麼」的事，卻因為本週期的你意外清醒，你總算能發自內心，輕鬆的告訴自己「這不是我的錯，我知道」了，雖然有事，但你知道不干你的事，柳暗花明的心情，帶來在動盪中仍能處之泰若的寧靜時光。

工作／學習狀況：見招拆招，兵來將擋的七月，因為不顧忌人際糾纏，不再過份多慮別人的心情，將生命重心放回自身舒適的本週期，工作進展雖然還是有很多意外，但因為這些就事論事、不額外負擔他人情緒的做法，反而能讓你找到問題，在一片進度落後聲中，你還是能有穩定的產出，把該做的事做到之外，甚至還超出、比預期更好一些；

這些都能讓七號人產生極大的滿足、成就感，若你並未在這樣的狀態中，事件也會把你往這個方向推，只要掌握好上面的原則，就能按下順利的啟動鈕。

愛情：單身者在這段盤整期中，因為身心較趨穩定，比較能看出旁人的意圖，應該也會同意我說的，旁邊多數的人都不可交往這回事，爛的居多，但還是有「特定可以」的人噢！

這個是過去你在很多情緒、失望混雜的時日裡看不見的對象，真愛就在你過去一竿子打翻的那群人裡，想脫離單身，記得睜大眼睛，遵循直覺的指引。

有伴侶者在關係中，不免要面臨伴侶態度反覆、情緒勒索的問題，伴侶在關係中的無能、恐懼，還有各種控制跟自私，這段時間就像脫掉某層濾鏡，你看得特別清楚，不過這時候的你，卻沒有真的想離開，那鐵定是真愛了；

你會發現，過去很努力要回應、或是嘗試犧牲自己的舒適，去解決對方的問題，正是讓對方失能的主因，這段時間的你，請練習先照顧好自己，給對方空間，他才會有機會收拾、面對、解決自己的問題，保持距離，才能讓感情有機會重回穩定。

訊息指引：Red Chestnut＋魔術師

放下不該你擔心，你也擔不起的那些心，只與自己在一起，

把力量跟所有專注優先留給自己，

那將是萬事萬物成真的第一步指引，就是相信。

生命靈數8 ／ 8宮．天蠍．冥王星

整體運勢：多數的八號人，在經歷了六月的運勢高峰後，迎來一波觸底，過去 段時間可能做了不少錯誤的判斷，到現在都還未理清狀況的你，或許仍認為自己理所當然要得到幸運、暢行無阻本是應該，甚至容易現況的溝通不順、旁人的遠離，都是他們而非自己的問題，但這樣的想法只會把自己更困到小圈圈裡，對現實沒有助益；

七月份，是重拾現實感的月份，收拾起自己過份冒險、篤定卻忽略風險、罔顧他人看法，只一心想做自己「想像的版本」的激進，修正回較中道理性的方向，就會知道有些事真的過頭了，當你願意收斂，生活將再度回到平穩的局面。

工作／學習狀況：在專業上容易下錯判斷，一意孤行，這段時間的意見容易受到質疑，但這些聲浪，八號人卻容易解讀為「是你們不懂」，旁人越反對、意見越逆風，就莫名的越想證明自己，但這些雜音，卻很可能真的描述出多數現況，是八號人自己因為尊嚴的問題，為反對而反對；

但工作成果畢竟是看得到、摸得到，成與敗都能明顯看出的東西，七月的若堅持不納入別人意見，甚至讓想證明自己是對的的心情凌駕理性，那就會迎來一波失敗、白忙，其實這個月，若能穩穩的、參照他人意見、順應市場需求，把該做的事做好，不求花俏，低調且務實，就足以得到順利穩當的工作日常。

愛情：對於原本有對象，但未交往的單身者，這段時間很可能出現其他選項，讓有諸多自我設限的你，想著要有退路，就誤入了其他關係，而純然單身者，也容易因為想擺脫單身，而急就章的從一堆爛桃花中，選了一朵當成真愛；

七月份的能量特質便是「我不管，無論如何我現在就要」但抱持這樣深怕沒有的心情，追到的關係，通常都只有肉體而無心靈交流，八號人得注意當中可能產生的糾紛，盡可能維持現況，才是最平安的。

有伴侶者在這段時間，自己跟對方都容易有第三者介入的問題，對於關係中不坦露弱點，互相猜疑的狀況、爭吵、意見不合，都明顯變多了，若不願深入溝通、說出憤怒、賭氣後面的恐懼，那很可能就會讓雙方都有各自發展的空間，雖不致立刻終結關係，但也離宣告結束不遠；

若不想分開，那麼勢必得面對關係需要重生，過去的溝通模式應該全面換新的議題，就從交付弱點、不逃避敏感問題為起點吧！

訊息指引：Wild Rose＋錢幣侍者

將原本拋開應做而未做的，都一一拼湊回來，

缺少的那些正是生活動盪的起因，你不能假裝它不存在，

任何新的方向都不會有你的要的答案，急需的待辦清單，

它一直都在你的上衣口袋。

生命靈數9 ／ 3宮．魔羯．天王星

整體運勢：心情轉趨低調、保守的七月，對於過去仍嘗試各種努力、控制的九號人來說，這段時間大概有種濃濃的無力、不確定感，讓你不太想再做些什麼了，不想努力，不想多說，採取疏離、觀望的態度，或許從六月中開始，就已經是這樣的局面了，不過若要說放下控制，這才比較趨近放下控制的狀態；

不多施力，其實能帶來現實環境各種有利的局面，財務跟感情、人際上，都因為你的不執著（但你應該是會形容成半放棄啦）不多干涉，而轉往更好的方向，事情都在好轉，只是超出你原本能想像的細節罷了。

工作／學習狀況：旁人因為你的疏離，開始在意，給出想要的尊重，在這段時間不開口則已，一開口就能得到眾人的追隨與應合，意見被珍視，產出的內容被認可，在專業上變成權威，說話的份量也提升了；

九號人在本階段，比起主動出擊，更需要精簡發言，等被徵詢意見時再說話就好，只在旁人正式對你發出請求時才出手，這段時間是可以用最少的工作量，獲得最大回報的週期，同時宇宙也在告訴你，你在現在的位置是有價值的，不需用過度付出的方式來換取地位的穩固，它本來就該你。

愛情：單身者在追求桃花上，無疑是吸引人的，會有很多對象因為你淡定的氣質，對你產生興趣，雖然奇怪的追求者不少，但其中也混合一些條件不錯的，保持一定的距離，也會讓九號人較能從中篩選出正確對象，七月份桃花旺盛，比起快點進入一段關係，更需要的是選定了再開始，若不草率行事，這段時間找到適合對象的機率是高的，只要你保持冷靜，睜大眼睛。

有伴侶者在關係中，能夠得到伴侶的支持與給出實質的照顧，你的心情終於被重視了，但很可能是在你覺得對方沒救，你懶得再說、再用力了之後，若要說你過去做錯了什麼，那麼太貼心、太事事都先檢討自己哪裡還做得不夠，鐵定是最主要的原因，九號人得好好記得此刻的心得及感受，同時也對當下對方對你的好，多點相信，感情正在回溫中，不過不是你以為的用力就可以，是不用力，才帶你到這裡。

訊息指引：Gorse＋寶劍侍者

放下一切的重擔吧！別把誰扛在自己的肩上，

那你負不了的業債，不該你來償還，

本該自由的你，無需為任何人完成他們的希望，你得活成自己的形狀。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 Desire 塔羅占星．能量調整 】

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