農曆6月運勢(上)／牛恐破財、蛇注意健康、2生肖當心血光災

轉眼農曆6月將至，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆六月生肖運勢大解析（上），生肖牛、龍、蛇、羊、雞要注意⚠️」影片，這裡是指節氣的農曆6月，也從國曆的7月6日(小暑)到8月6日，小暑之後，根據12地支、24節氣交接，開始進入「未月」。老師分享有五個生肖要要特別注意車關、交通意外。

另外，農曆六月也是財庫月，人人本月都要注意情緒管理，容易有壓力或困難爆發，記得不要太衝動。想要化解，可以多運動、多念心經、六字大明咒，也要注重身心靈健康，多除穢。

▍牛／容易破財 為家人花大錢

本月有「大耗星」，可能意外支出變多或破財，記得要做好節流計畫，管控金錢，以免卡關。本月情緒波動大，容易發脾氣和人有衝突，可能是忍耐已久，本月容易大爆炸，口出惡言會一發不可收拾。建議做事或說話前，三思而後行，以免後悔莫及。本月不妨透過整理家裡，打掃環境、家裡裝潢、調整家裡擺設，添購新家具，逢凶化吉。要知道家人也是共業，本月容易因為「幫助家人」、孝順父母產生大開銷，建議量力而為，以智慧方式提供資源幫助家人。

想要開運，可以穿戴紅色、粉紅色衣服飾品，戴紅色葫蘆、紅繩、血珀、粉晶，可以拜觀世音菩薩，多念六字大明咒。

▍龍／壓力大 男要潔身自愛

今年是太歲年，要多注意壓力和情緒，本月多屬於自虐型的壓力，也很容易內傷，身體、睡眠都可能出狀況。本月要多放鬆身心靈，男性要多注意身口意行為，不要有複雜的男女關係，否則容易出事。本月太陰星入座，「利女不利男」，所以女性如果遇到好事，譬如結婚懷孕，或是家人遇喜，都能逢凶化吉。男性如果從事「跟女生有關的行業」，例如美容業會很順利。女性本月會有鬆一口氣的感覺，因為看到一些人性險惡，或是真實百態都是好事，因為看透看清真相，因此變得很自在。

想要開運，可以多穿戴黃色系衣服、飾品，可以配戴蜜蠟、琥珀、黃水晶，提升能量可以拜土地公。

▍蛇／注意自己和家人健康問題

要多注意健康問題，本月也要多注意自己和家人健康狀況，要當心傳染病的狀況，提升抵抗力。本月容易體會到人生無常，可能五味雜陳，工作事物或人都可能，可能讓你很感嘆但也是智慧的提升，讓你放下執著，可能遇到也不是壞事。

可以穿戴綠色衣服飾品，可以配戴綠珀，除障增加健康運，也可以多拜觀音菩薩或綠度母。

▍羊／當心血光災 別衝動做決定

多注意血光災，如果工作上需要用到利器、金屬，操作上要格外當心。也不要去太複雜的聲色場所，以免受到無妄之災。本月可已多捐血，建議不要多管閒事，可以多學習第二專長、語文、職訓，可以開創斜槓新事業。本月千萬不要衝動投資，或是衝動做決定，羊和牛一組「六沖」，這組很容易做錯決定，本月千萬不要一起創業。

想要開運，可以穿戴黃色系衣服、飾品，配戴蜜蠟、黃水晶，可以拜土地公。

▍雞／犯小人 外出當心血光災

本月當心犯小人，口舌是非多，本月少管閒事，遇到事情多忍耐，以免讓自己公親變事主。本月雞要多廣結善緣，面對不愉快也先忍耐，微笑以對，否則太過衝動回應，可能正中小人下懷。本月不要因為壓力太大，就貿然辭職。本月有天狗星，要注意血光之災，生活上可能會遇到豬隊友，可能遇到「三寶」而發生意外。屬雞的長輩出門行車走路，更要特別當心，不要逞強，要當心意外血光。

想要開運，可以配戴金屬飾品，穿戴金色銀色衣服，可以戴黃水晶、鈦晶、金、銀，可以拜觀音菩薩，多念心經、六字大明咒。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦