殺破狼週運勢／天秤戀情岌岌可危 處女職場受到拔擢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，家中會購置新的傢俱或家電，生活煥然一新，某些白羊座則是會搬到環境較好的社區生活。新月期間，可許下與家庭、居住環境有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，木星持續在旅遊宮位行進，會計畫時間較長的旅程，到各地遊覽，或是打工渡假，在旅程中體驗新生活。某些白羊座則是常常需要出差，順便可以體驗當地風光。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入戀愛宮位，會與喜歡的人有很多交流的機會，然而水星受到在人際關係宮位的冥王星影響，週遭總有許多電燈泡，妨礙你與對方獨處的時間。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到水星影響，切勿干涉與介入他人的情感問題，容易公親變事主，惹一身腥。某些白羊座則可能遇到控制欲較強的朋友，連你談戀愛與約會都要管。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊、學習宮位，會在此時規劃一個旅遊行程，或是想學習某種新的技藝，會在旅途中遇到許多友善的人，或是學習遇到好的老師。新月期間，可許下旅遊與學習相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，木星在金錢宮位行進，相位良好，薪資有增加的趨勢，或是會有兼職多賺一些零用錢。某些金牛座則是有許多大筆資金進出與往來，管理金錢須謹慎。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星進入家宅宮位，受到在志業宮位的冥王星影響，會為了工作的轉換需要搬家。某些金牛座與家人溝通不良，特別是為了創業相關的事件，鬧得不愉快。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到水星影響，工作進度會因為一些雜事而延遲，未來可能需要加班補回來。某些金牛座的職場太多流言蜚語，使你覺得做事很困擾。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，薪資有微幅調整，或是會多一份兼職，增加收益。新月期間，可許下與金錢有關的願望，或是與老闆斡旋加薪相關事宜，會有良好的能量幫助。

工作運方面，木星在命宮行進，同時土星與海王星在志業宮位退行，經過各種刁難與阻礙，事業上終於有所進展，工作也覺得穩定多了，許多事情都能開始得心應手。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的水星受到冥王星影響，交通工具故障頻頻，常需要維修。駕駛車輛當心行車糾紛，被開罰單的機率較高，走路或搭乘大眾運輸工具時也要當心受傷，這段時間需特別注意交通安全。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到水星影響，遠行在外，注意交通的銜接，當心耽誤了行程。某些雙子座則可能因為一些因素，受困在異地，動彈不得，無法回家。

巨蟹座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在命宮，與金星齊聚，和喜歡的人有進一步的發展，兩人接觸的機會變得頻繁，新月期間可許下任何願望，都能心想事成，受到新月祝福。

工作運方面，新月發生在命宮，事業有新的計劃，工作重新更新、開啟，新月期間，可許下與工作、事業、對未來計畫執行有關的願望，會獲得新月的能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入金錢宮位，受到在財務宮位的冥王星影響，發薪日雖然快樂，但大多數的錢都拿去支付帳單，生活費用所剩無幾。有投資習慣的巨蟹座，過度執迷快速翻身，反而越虧越多，投資時請謹慎。

健康運方面，新月發生在命宮，與金星齊聚，本週當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。並要當心病毒感染，引發喉嚨不適，並注意心血管方面的疾病。木星在精神宮位行進，睡眠品質不佳，精神較為渙散。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與金星齊聚，會遇到很了解自己的人士，簡直是自己的靈魂伴侶。新月期間，可許下與暗戀、秘密戀情、靈魂伴侶相關的願望，會獲得新月的祝福。

人際關係方面，木星持續在人際關係宮位行進，將會遇到各種階層的人士，同時不乏在專業領域有成的人物，人脈可獲得拓展。某些獅子座遇到困難會受到貴人幫助，脫離險境。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎，土星與海王星齊聚疾厄宮位，心裏的壓力可能會影響身體不明原因的病痛，成為慢性疾病。

工作運方面，在志業宮位的火星與天王星逐漸形成合相，職場上麻煩的問題會一直困擾你，沒事不要挑起事端，免得難以收拾，形勢將往你意想不到的方向發展。某些獅子座則是工作太累，有過勞的傾向。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會參加新的團體，或是認識志同道合的新朋友，受到許多人的歡迎與喜愛。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星持續在志業宮位行進，在職場的重要性提升，受到拔擢，擔任重要的職務。某些處女座正在創業階段，業績蒸蒸日上，前景看好，事業可越來越茁壯。

本週須注意的部分

健康運方面，在健康宮位行進的冥王星受到在精神宮位的水星影響，睡眠品質不佳，心理壓力較大，心靈的不愉快容易影響身體機能。並要注意泌尿系統的問題，多攝取水分，以及私密處保養。

感情運方面，海王星與土星齊聚在感情宮位，對於情感關係有著不切實際的期待，但現實的愛情往往都令人幻滅。某些處女座與喜歡的對象正在冷戰狀態，雙方的距離漸行漸遠。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與金星齊聚，會開始一個新的業務或職務，在職場表現受人矚目。新月期間可許下有關工作、事業、成就的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，木星持續在遠行宮位行進，會規劃較長的假期到海外觀光旅行，體驗異國文化風情。某些天秤座會有到國外生活、工作、打工渡假、留學、交換學生的計畫，有些文件正在申辦階段。

本週須注意的部分

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，受到冥王星影響，議論他人的情感問題，會被當事人知道，成為不受歡迎的人物，這段時間注意口舌是非。也切勿介入他人的情感問題，容易公親變事主。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的水星影響，無意間聽到喜歡的人目前與別人有曖昧的關係，戀情岌岌可危。某些天秤座的情感關係遭到小三介入，或是無意間成為第三者，會想退出這複雜的關係。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，與金星齊聚，會有一個到海外旅行的計畫，目前正忙著訂交通與住宿的票券。新月期間，可許下與遠行、旅遊有關的願望，會獲得新月的祝福，擁有一趟美好的旅程。

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，目前正在處理一筆龐大的資產，這筆錢足以讓你度過下半輩子。有投資習慣的天蠍座，投資標的平穩升值，即便幅度不大，也有股息可領。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入志業宮位，受到冥王星影響，遭受上司或同事污辱性的謾罵，感覺十分委屈。某些天蠍座則是會換到新單位工作，離家遙遠，上班很不方便。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到水星影響，家中有些重要的電器設備故障，需要換新了。某些天蠍座則是與家人溝通不良，正在冷戰狀態，家中氣氛降至冰點。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，與金星齊聚，會獲得賠償性的資金，可好好理財。有投資習慣的射手座，可重新佈局，逢低買進有潛力的績優股。新月期間，可許下金錢、理財、投資相關的願望，會獲得新月的能量幫助。

感情運方面，木星持續在感情宮位行進，與情感對象正在籌備婚禮，兩人會想安定下來，廝守終身。單身的射手座，桃花運旺盛，會有許多人追求，可能會嘗試與某個印象還不壞的對象交往看看。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到水星影響，交通工具壽終正寢，需要換新了。這段時間無論是走路、開車、搭乘大眾運輸系統，很容易遇到糾紛，同時被開罰單的機率較高，出門需特別注意交通安全。

工作運方面，在工作宮位的火星逐漸與天王星合相，職場發生很多預期之外的事故，當心受到波及，某些射手座不斷需要應付突發事件，因而需要加班，有過勞的傾向。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在感情宮位，與金星齊聚，會被喜歡的人告白，關係更進一步。新月期間，可許下情感、伴侶、婚姻......相關的願望，可獲得新月的祝福。

工作運方面，木星持續在工作宮位行進，會承接重要的職務或任務，在職場地位提升。某些摩羯座則是進入組織較為龐大的公司工作，或是在公家機關服務，工作較為穩定。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入財務宮位，受到冥王星影響，信用卡帳單多出不明金額，請查明為佳，才不會多繳一些冤枉錢。有投資習慣的摩羯座，這段時間賺少虧大，切勿炒短線為佳。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道發炎，木星在健康宮位行進，代謝變差，有發福的傾向。並要當心過勞，引發肝功能的問題。

水瓶座：

整體運勢

工作運佳，新月發生在工作宮位，與金星齊聚，會承接一個光鮮亮麗的任務或職務，在職場表現獲得肯定。新月期間，可許下有關工作、職場......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星進入感情宮位，木星也持續在戀愛宮位行進，桃花旺盛，有許多人想與你搭訕聊天，然而水星受到冥王星影響，自己屬意的人卻遲遲不靠近，使你有一點失望。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在健康宮位，與金星齊聚，當心吃壞肚子，罹患腸胃炎。女性則要注意婦科方面的問題。同時注意病毒入侵或著涼感冒，引發喉嚨發炎、失聲。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與天王星逐漸呈現合相，需注意電器與爐火的使用，同時當心門戶安全，容易被宵小入侵。與家人說話常有齟齬，而選擇冷處理許多事情。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在戀愛宮位，與金星齊聚。與喜歡的人有更進一步的發展，雙方都有交往的意願。新月期間，可許下與戀情相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

家宅運方面，木星在家宅宮位行進，會把家中不要的東西斷捨離，好好整理居住空間，某些雙魚座會購屋或搬家到環境較佳的社區生活。家中有生病的親人，最近身體有痊癒的跡象。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入工作宮位，受到冥王星影響，深受職場的流言蜚語波及，不想上班，甚至想辭掉目前的工作。某些雙魚座與人溝通不良，而有些自我懷疑。

健康運方面，水星進入健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適，同時因為工作壓力大，睡眠狀況不佳，還會產生焦慮、憂鬱的問題。這一陣子需特別注意身心靈的健康。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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