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誰會尬輸贏爭到底？ 摩羯長期抗戰、牡羊面子第一 、「他」爭的是公理

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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每個人在爭權奪利中使用的方法都不一樣，但是有三個星座絕對不能惹，星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享三個會不擇手段爭權奪利的星座，建議同時參考太陽、上升星座

▎摩羯座／拉長戰線 時間定輸贏

在爭吵的時候有時候只是爭一口氣、爭當下的輸贏，但是對於摩羯座來說，拉長時間才是一決勝負的最佳方法。大部分的人在爭吵的時候，都是希望趕快把事情解決，但是當你遇到摩羯座，法律戰、迴避當事者等等可以拉長時間的方法一樣都不會少，有的人怕麻煩就會選擇讓步，而這也中了摩羯座的下懷，讓他取得了優勢。

▎牡羊座／必須吵贏 破罐子破摔

牡羊座在爭吵時是爭一個理智、爭一個面子，就算要千刀萬里追，也要把事情追到底，無論是什麼樣的事情，只要面子爭贏了，就算兩敗俱傷也無所謂。

▎天蠍座／維護權益 不輕言妥協

天蠍座不只是維護自己的權益，也維護自己人的權益。像是當一位作者的作品被盜賣或是被侵犯智慧財產權，天蠍座就會為了作品以及所有閱聽人的權益去和別人爭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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