三生肖下半年當心爆衝突！鼠口角變多、狗容易背鍋、「他」恐遭劫財
2024已經過了一半，命理專家廖翊樺老師在《命運好好玩》節目中分享在2024下半年要注意少跟人起衝突的三個生肖。
▎生肖屬鼠（農曆二月生）
農曆二月出生屬鼠的人，在下半年要注意不要感情用事或是意氣之爭，在2024下半年有一個桃花刑，桃花相刑會出現兩個狀況，一個是情緒容易起伏不定，也相對容易感到煩躁，可能別人無心的一句話就會讓你整個脾氣起來，因此說出一些傷人的話。
第二個狀況是與另外一半的相處可能會不太順利，因為情緒被引發，所以可能會常常出現口角。
▎生肖屬狗（農曆三月生）
農曆三月出生屬狗的人，在下半年要特別注意工作上的衝突和利益的問題，容易會有「背黑鍋」的情況出現，所以與同事之間的距離要拿捏好，如果有利益迴避的問題，也要儘早和老闆報告，以免惹禍上身。
▎生肖屬龍（農曆九月生）
農曆九月出生屬龍的人在下半年可能會有兩個狀況發生，分別是劫財和劫煞，而當劫財和劫煞同時出現，就要小心損財。除了可能會遇到客戶虛假的報價，這種類似狀況出現，也要注意與親朋好友的金錢往來，在整個2024下半年都要注意財務糾紛。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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