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「3生肖」超不想跟人膩一起！個性獨立 最喜歡獨來獨往

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
圖／pakutaso

都說家是最安穩的避風港，家人的重要性不可言喻，但在十二生肖中，卻有幾個生肖不這麼認為，他們喜歡走自己的路，過自己的生活，超獨立的他們，根本不想跟家人膩在一起，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：雞

有些雞寶寶的個性相當古怪，他們會嘗試各種方式來說服你，用滔滔不絕的道理來刺激你的觀感，讓你認同他們的想法，可是當難以達成共識時，他們就會選擇走自己的路，自命不凡的雞寶寶，甚至會跟家人或朋友疏離，變成獨來獨往的俠客，因為只有自己才能拯救這個世界，他們會認為英雄是孤獨的，就算沒有人相伴，也不能影響自己的理念。

第二名：

蛇寶寶的心思非常敏銳，也非常敏感，平時總以一張冷靜沉著的容貌來面對人群，但卻又不時的會語出驚人，用冷冷的一句話來直搗黃龍，讓他人顏面掃地，因此有些人會害怕蛇寶寶，但蛇寶寶其實無所謂，因為他們生性多疑，本來就不太容易相信別人，甚至對於家人也是如此，只喜歡過自己的日子，安排自己的事務，獨來獨往對蛇寶寶來說，是最輕鬆愜意的一種生活方式。

第一名：虎

充滿霸氣的虎寶寶，做事情有著雄心壯志，想要在各方展現自己的才能，受到眾人的注目，所以努力不懈，敢作敢衝是虎寶寶理念，但在人際關係上，虎寶寶其實有些傲慢，他們喜歡獨來獨往，獨自面對挑戰，因為虎寶寶認為其他人的能力都不足以與自己匹配，只會拖累自己，嚴重者更會瞧不起家人，建議虎寶寶要能明白團隊合作的重要，以及家人才是最穩固的後盾。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

家人 朋友 生肖

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