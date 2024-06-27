12星座「偷吃徵兆」…當水象瘋狂健身、火象開始嫌棄另一半

戀愛專一很重要，當身邊伴侶出現這些徵兆，可能就是他們偷吃了。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，12星座男女偷吃徵兆，快來檢查看看吧！

12星座男女偷吃徵兆 水象星座(天蠍、巨蟹、雙魚)：時常迴避，注重外表 風象星座(天秤、水瓶、雙子)：言辭閃爍，語氣敷衍 火象星座(牡羊、射手、獅子)：嫌棄正宮，掩飾犯罪 土象星座(魔羯、處女、金牛)：忙碌聚會，易被激怒

★水象星座(天蠍、巨蟹、雙魚)

水象星座外遇通常接電話會鬼鬼祟祟，或者當電話來他會躲到廁所以及到外面講電話。除此之外水象若常常在廁所傳line，還有如果你的另一半最近晚上老是告知你要去便利商店，卻去很久遲遲沒有回來，一回來你必須檢查他的手機是否有通話紀錄。

此外水象一但外遇會很重視自身外表，都會打扮的很漂亮，也會開始減肥以前都不會想要注重穿著，怎麼最近出門都要梳妝很久，而且異常的心情很好這時妳可得要小心了。

★風象星座(天秤、水瓶、雙子)

當風象外遇時會言辭閃爍，語氣敷衍，房事隨便或推託，對另一半不耐煩或因小事大發雷霆，有的會對孩子不再那麼照顧，甚至會將孩子的事推給另一半，藉口變多，同學會變多，與老朋友茶聚次數變多。

風象會對另一半不耐煩，比方說，當你跟風象說可以陪我出去逛街嗎？他一定會說，我最近很累可以改天再去嗎？而且你為何老是要買東西呀！會不會太浪費錢了。再換個比方如果你找他要一起看電視，以前的他會抱著你一起看電視還會一起聊劇情，當他外遇時他會裝忙，告訴你電視劇很無聊，他則一直上網懶得理你。

★火象星座(牡羊、射手、獅子)

火象星座的外遇徵象就是會開始厭棄另外一半，將外遇的錯誤都歸咎于對方的不完美，例如：開始厭棄妻子不打扮、工作能力不如他人、每天抓對方小辮子。都是由於妻子不好自己才會外遇，找一堆看似正當的理由公道化自己的錯誤，事實上只是想粉飾自己的罪行感。

不過火象星座的老公平常相當疼愛自己的妻子，如果有一天他開始嫌東嫌西，看甚麼都不順眼的時候，就要謹慎有外遇的預兆。除此之外還要注意火象容易粗心，倘若車裡有異常的物品，一定要問清楚並且提高警覺。

★土象星座(魔羯、處女、金牛)

土象星座的男人非常高竿，只要想外遇絕對會佈局的很完整。包含：交通動線、老婆察勤方式，該如何不被周圍的人看見，最厲害的是平常生活作息正常，每天照舊上下班，讓人很難發現有異常，孰不知土象星座男人會讓外面的小老婆來配合他，同時他也會把家裏控制好，什麼時候該回家吃飯陪小孩都會很正常。

但還是有破解土象偷吃的方法，只要他們的工作量一直大增，而且當你撥打電話找他，他時常沒接過很久才回你或者電話一直轉入語音，與你講電話一直要掛電話拿工作在忙來塘塞妳。回到家理你問他為何最近那麼晚回家，他開始勃然大怒異常怒吼覺得你管太多，要不然用一種鄙視的眼神看你接著說，沒有我這樣去工作加班你會有好日子過嗎？那就要小心了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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