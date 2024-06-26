12星座真心話！天秤超難相處、巨蟹溫柔只是在忍耐、水瓶聊天全在放空
不同的星座都有隱藏的一面，有時候說出來的話，背後另有含意。要如何解讀「12星座的潛台詞」，聽懂他們真正的意思呢？以下前面是各星座說的話，後面才是真的，提供大家參考。
▍魔羯座
．工作很重要所以沒有時間相處＝是因為你不是很重要
．因為理智所以不喜歡吵架＝是覺得你在無理取鬧
．個性木訥對住何事都認真＝如果懂得欣賞，其實蠻幽默的
．話題終結者＝不喜歡找話題
▍水瓶座
．表面很有興趣聽你講話＝人在心不在
．愛熱鬧愛玩＝最怕人多的地方
．和誰都可以做朋友＝交心的真不多
▍雙魚座
．哭是因為敏感不是脆弱＝哭就是不被理解
．很有同情心＝對陌生人是，但對熟人缺乏同理心
．注重感覺多於情感交流＝突然理智就會拒絕交流
▍白羊座
．不喜歡聽別人意見＝自己的事情為什麼要聽別人的
．說話句句刺中痛處＝思想單一（不思考）
．開心不開心一秒轉換＝像小孩子一樣直接
▍金牛座
．再喜歡都只會被動＝鼓起很大勇氣才會主動一次
．做事很有原則不會改變＝可以調整，主要看人
．突然分手就分手＝已經累積很多失望
▍雙子座
．關心所有人的生活＝愛聽八卦
．別人眼中的開心果＝讓人快樂從而找到自我價值
．花心，見一個愛一個＝認真的時候會很專一
▍巨蟹座
．很愛家人是個家庭控＝說白了就是媽寶
．安靜很喜歡獨處＝很宅，非常宅，只是懶
．溫柔體貼懂事善良＝只是壓抑自己的脾氣
▍獅子座
．很有主見，喜歡領導＝只是不喜歡被人指點
．對於自己要求很嚴格＝對其他人更嚴厲
．你覺得獅子無所不能＝這只是獅子座的形象
▍處女座
．因為負責任才把所有工作做完＝根本不相信有人做得比自己好
．說話直接是因為不懂說謊＝不懂看人臉色說話
．不懂拒絕是因為人很好＝對於不喜歡的是很會拒絕
▍天秤座
．對你很熱情是很有興趣＝忽冷忽熱才是
．沒有脾氣，好好先生＝對待另一半時不是
．很隨和，愛和平＝很龜毛，很多原則
▍天蠍座
．冷漠冷靜，發生什麼事都會理智＝內心在崩潰的
．報復心強，小心眼＝小事其真不會太計較
．不會開玩笑＝不想和你開玩笑而已
▍射手座
．好像什麼都不太在意＝其實做事都很認真
．說走就走從不猶豫＝對人對事都很有責任感
．愛自由不喜歡拘束＝自己很喜歡的會很黏人
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
🔶6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財
🔷錢準備來了！6月星座財運TOP5 處女投資眼光敏銳、天蠍獲得意外之財
🔶6月愛情降臨！這些星座特別受到愛神關愛 你是其中之一嗎？
🔷6月運勢上上籤！5生肖財運在身 大富大貴「黃金時期」難擋
🔶6月份生命靈數分析：4號人有戀情萌發機會、7號人進入事業新里程碑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言