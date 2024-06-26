12星座真心話！天秤超難相處、巨蟹溫柔只是在忍耐、水瓶聊天全在放空

不同的星座都有隱藏的一面，有時候說出來的話，背後另有含意。要如何解讀「12星座的潛台詞」，聽懂他們真正的意思呢？以下前面是各星座說的話，後面才是真的，提供大家參考。

▍魔羯座

．工作很重要所以沒有時間相處＝是因為你不是很重要

．因為理智所以不喜歡吵架＝是覺得你在無理取鬧

．個性木訥對住何事都認真＝如果懂得欣賞，其實蠻幽默的

．話題終結者＝不喜歡找話題

▍水瓶座

．表面很有興趣聽你講話＝人在心不在

．愛熱鬧愛玩＝最怕人多的地方

．和誰都可以做朋友＝交心的真不多

▍雙魚座

．哭是因為敏感不是脆弱＝哭就是不被理解

．很有同情心＝對陌生人是，但對熟人缺乏同理心

．注重感覺多於情感交流＝突然理智就會拒絕交流

▍白羊座

．不喜歡聽別人意見＝自己的事情為什麼要聽別人的

．說話句句刺中痛處＝思想單一（不思考）

．開心不開心一秒轉換＝像小孩子一樣直接

▍金牛座

．再喜歡都只會被動＝鼓起很大勇氣才會主動一次

．做事很有原則不會改變＝可以調整，主要看人

．突然分手就分手＝已經累積很多失望

▍雙子座

．關心所有人的生活＝愛聽八卦

．別人眼中的開心果＝讓人快樂從而找到自我價值

．花心，見一個愛一個＝認真的時候會很專一

▍巨蟹座

．很愛家人是個家庭控＝說白了就是媽寶

．安靜很喜歡獨處＝很宅，非常宅，只是懶

．溫柔體貼懂事善良＝只是壓抑自己的脾氣

▍獅子座

．很有主見，喜歡領導＝只是不喜歡被人指點

．對於自己要求很嚴格＝對其他人更嚴厲

．你覺得獅子無所不能＝這只是獅子座的形象

▍處女座

．因為負責任才把所有工作做完＝根本不相信有人做得比自己好

．說話直接是因為不懂說謊＝不懂看人臉色說話

．不懂拒絕是因為人很好＝對於不喜歡的是很會拒絕

▍天秤座

．對你很熱情是很有興趣＝忽冷忽熱才是

．沒有脾氣，好好先生＝對待另一半時不是

．很隨和，愛和平＝很龜毛，很多原則

▍天蠍座

．冷漠冷靜，發生什麼事都會理智＝內心在崩潰的

．報復心強，小心眼＝小事其真不會太計較

．不會開玩笑＝不想和你開玩笑而已

▍射手座

．好像什麼都不太在意＝其實做事都很認真

．說走就走從不猶豫＝對人對事都很有責任感

．愛自由不喜歡拘束＝自己很喜歡的會很黏人

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