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年紀越大越富貴！雙魚老來富、金牛很會存、這星座天生和錢有緣

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為天生富貴命示意圖。圖/ingimage
圖為天生富貴命示意圖。圖/ingimage

賺錢不容易，但有些人天生富貴命，就是不必為錢煩心。搜狐網分享，「年紀越大越有福氣，這3大星座早晚都是富貴命！」快看看有你嗎。

雙魚座

雙魚座是一個越老越有福氣的星座，年輕時候雙魚生活很一般，但是在他們的眼裡，世界是很美好的。正因為雙魚座這樣的心態，對世界抱有希望，人到中年，雙魚可得富貴，越老越不缺錢花，越老越有福氣，老來常有喜。雙魚踏實努力，晚年財富自然越累積越多，到老富得錢花不完。

金牛座

金牛座個性穩定重而踏實，他們一生努力，積累中晚年的富貴，很多金牛座的人很省錢，時常修身養性，克制自己的消費欲，就是為了保障老年生活。金牛座的人越老越有福，他們兒女雙全，而且孩子們都非常的乖巧懂事，長大以後孩子更能夠出人頭地。

天蠍座

天蠍座的智商極高，福氣十足，天生跟錢財有緣。天蠍座能夠自強自立，命中有財越老越富，天生就不是窮命。他們在職場表現出色，未來也會越走越順，中老年以後天蠍座事業成功，不缺錢花，還有相愛的另一半，年輕可以說是人生最大的贏家。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

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