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下半年要防小人！水瓶和鄰居吵架、處女職場不順、「這星座」最慘被朋友騙

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小人背後插刀示意圖。圖/ingimage
圖為小人背後插刀示意圖。圖/ingimage

2024年也來到下半年，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有幾個星座下半年要特別提防小人，他們會在不同地方出現為這四星座帶來麻煩，建議同時參考太陽、上升星座。

★水瓶座／鄰居不合、互相抱怨

2024年下半年，水瓶座可能會面臨鄰里關係不和諧。水瓶座和鄰居，會因為瑣碎小事頻繁發生摩擦，可能是噪音問題、垃圾處理、停車位等等。隨著時間的推移，水瓶座和鄰居之間，可能累積誤會、怨言，關係也變得緊張和不舒服。

建議水瓶座保持冷靜，用智慧和耐心來化解問題。要和鄰居理性對話談判，尋求共識，避免與鄰居正面衝突，維護心理健康和居住品質。

★處女座／合作摩擦、誤會增加

2024年下半年，處女座在職場上需要當心小人，由於溝通不良，處女座和合作夥伴誤會增多。工作上的摩擦，可能會導致專案進展受阻，甚至影響團隊工作氣氛。處女座可能也會發現自己被捲入一些是非中，小人利用誤會挑起矛盾，從中作梗。

建議處女座在這段時間內保持謹慎，及時與合作夥伴溝通，解決誤會，不給小人可乘之機。保持耐心和冷靜，聚焦在工作上，才能有效地應對這些難關，讓工作順利進行。

★白羊座／糊里糊塗、小心被騙

2024年下半年，白羊座將面臨直覺和行動力雙重考驗。可能會有很多突發狀況，讓白羊座需要及時快速反應，但切記要注意環境中的潛在風險，以免落入小人設下的的陷阱。特別面對商業交易，更需要睜大眼睛，一時衝動可能帶來後患。

建議白羊座在做出任何重要決策之前，充分考慮各種可能性，並尋求可靠意見。白羊座要透過警覺性和更精確的判斷力，應對來自外界的挑戰，同時保持自身的行動力和獨立思考能力。

★天秤座／朋友背叛、信任破裂

2024年下半年，天秤座在友誼方面需要特別警覺。可能會遇到朋友的背叛，重創內心深處信任感。建議天秤座下半年謹慎交友，不要太輕信他人。更要加強與真正可靠的朋友之間的聯繫，這些人將給予天秤座最大的支持。

建議天秤座在處理人際關係時，保持謹慎。時時注意小心身邊小人，避免他們影響影響情緒和日常生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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