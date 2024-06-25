12生肖智商排行榜揭曉！屬兔遇事冷靜 這生肖「天生金頭腦」理財一流

一個人聰明與否，不只與後天努力息息相關，從命理學角度來看，生辰八字也會影響先天「智慧」。《搜狐網》近日揭曉12生肖智商排行榜，其中屬「兔」者天生聰明，善用資源也懂得把握機會，第一名非他們莫屬。

第四名：蛇

屬蛇者以狡猾機智聞名，思維方式常出人意料，彷彿隨身攜帶攻略，不管如何複雜的環境都能找到正確的道路。

第三名：猴

猴年出生的人生性活躍、思維靈活，對新事物充滿好奇。他們善於學習，常常一學就會還能舉一反三，每當面臨挑戰時，也能思考出各種創意十足的解決辦法。

第二名：鼠

鼠年出生的人聰明謹慎，擁有一流的觀察力與分析能力，能敏銳地抓住問題關鍵並制定最有效的策略，而這些特性也讓屬鼠的人有顆金頭腦，特別擅長理財。

第一名：兔

屬兔者一般性格溫和，外表柔弱但內心堅強，天生聰明的腦袋讓他們在解決問題時展現非凡的冷靜與智慧，善於把握住機會，並利用身邊資源來達成自己的目標。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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