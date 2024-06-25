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不愛計較！最能包容戀人的「3生肖女」 馬會忍耐、牛大度接納、第一名像皇后

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
圖／pakutaso

情人間的相處上，難免因為爭執而出現裂痕，有情侶因此漸行漸遠，分道揚鑣，但在十二生肖中，有些人卻充滿包容力，能夠體諒、原諒戀人，不再多做計較，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：馬

馬寶寶擁有一股永遠都用不完的精力，他們凡事喜歡親力親為，勇往直前的個性也造就他們獨立的特點，當伴侶發生錯誤的時候，火爆的馬寶寶可能會燃起心中怒火，但很快他們會覺得，與其發脾氣爭吵，還不如趕快把問題解決，所以他們會選擇包容，甚至會幫伴侶處理問題，讓事件趕快恢復平靜，所以跟馬寶寶在一起，只要稍微忍讓一下，就會看見他們無比的包容心。

第二名：牛

溫和冷靜的牛寶寶，充滿無限的忍耐力，雖然有強烈的進取心，但仍然以務實為本，在感情上則有相當高的忠誠度，不喜歡虛無飄渺的浪漫，更不喜歡頻繁的變動，他們只想要穩定可靠的愛情，所以當戀人出現錯誤時，他們願意用包容的心來維持感情的延續，只要你知錯能改，通常牛寶寶都能大度接納，但可千萬不要做出違背忠貞的事，否則牛寶寶可會氣到掉頭就走。

第一名：兔

聰明靈活的兔寶寶，富有貴族的高雅，同時兼具溫柔善良的個性，有如母儀天下，像個皇后一樣會替所有人著想，兔寶寶不好爭執，總會想用愛來感動對方，用包容來原諒對方，不希望任何人受到傷害，所以成為兔寶寶的戀人是非常幸福的，一定要珍惜她，愛護她，否則當兔寶寶不想再與你繼續走下去的時候，你將會發現，再也找不到像兔寶寶這麼好的情人了。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

伴侶 情人 生肖

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