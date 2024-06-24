唐綺陽星座運勢週報：獅子2類型是你貴人 天蠍出現全新桃花

我常常說：「羅經差一線，富貴就不見。」所謂的富貴線，是以羅盤的度數來測量的，例如當羅盤的度數呈現一八八度時，就是所謂「富貴線」，但富貴線的度數不只一個。臺北市大安區裏就有著全臺灣最漂亮的富貴線，從南京東路、忠孝東路、仁愛路、信義路、建國南北路、敦化南路、復興南北路等，都是在標準的富貴線上，上世紀中葉這裏是一片稻田，早年政府在規劃道路的時候，恐怕也沒有想到他們無意中將這裏劃成臺灣最富庶的區域了！

2024-06-22 15:17