快訊

孫安佐揭科技業新工作 曝近況認「少回家」：我長大了

迎戰藍白！總統宣布針對國會職權修法聲請釋憲與暫時處分

台中少婦月花13萬爆買叫外送 批夫「爛人、不持久」…離婚准了

唐綺陽星座運勢週報：獅子2類型是你貴人 天蠍出現全新桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報6/24-6/30】

星象影響：土星將逆行、巨蟹能量強、海王星停滯期、火天合更緊密

土星在週末逆行，過去被隱匿的社會事件和真相將浮現，弱勢者為自己發聲，並受到大眾關注，整體社會氛圍低迷，仍需積極應對。巨蟹能量強，好壞能量皆感受得到，好的方面可凸顯美食、家庭的價值，壞的情緒能量亦會被放大。海王星仍在停滯期，無法再對原本逃避的問題視而不見，需更加照顧自身情緒。火、天在金牛更緊密相合，星盤有11-16度者是事主，會做務實的考量，當心金錢流動性較大。

12星座個別運勢：

雙子：工作需多深究勿單看表面，感情小心信任感崩塌

處女：注意因壞習慣導致健康狀況，感情當心複雜關係

天秤：工作受牽制無法施展，太被動易使感情打折扣

射手：因合作關係影響情緒起伏，感情上別潑人冷水

牡羊：工作繁忙需注意身體，感情較務實不浪漫

天蠍：事業適合多嘗試迎來新氣象，出現全新類型的桃花

水瓶：工作約束多需好好處理，感情易錯過良機

雙魚：易被情勒要多保護自己，感情想更進一步要多費心

金牛：工作積極主動就會有收穫，感情聚少離多或顯無趣

巨蟹：交際熱絡帶動事業合作可能，感情告白成功機率高

獅子：女性或長輩型貴人運佳，桃花旺到容易帶來困擾

魔羯：工作穩紮穩打有好成績，感情易吸引多金型桃花

唐綺陽 土星 情緒 星座運勢

延伸閱讀

絕對氣炸！12星座「原地黑化」的點…白羊贏了被取消資格、雙子被嫌笨、2星座遭背叛

「容易招小人」三星座！水瓶損友多、天蠍被針對、這星座得罪人不自知

7月迎接好運！3大星座「強勢轉運」擋都擋不住 牡羊吸引力爆棚

你家有在「富貴線」嗎？風水師揭密：北市最多、桃園這區也不錯

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：獅子2類型是你貴人 天蠍出現全新桃花

土星在週末逆行，過去被隱匿的社會事件和真相將浮現，弱勢者為自己發聲，並受到大眾關注，整體社會氛圍低迷，仍需積極應對。巨蟹能量強，好壞能量皆感受得到，好的方面可凸顯美食、家庭的價值，壞的情緒能量亦會被放大。海王星仍在停滯期，無法再對原本逃避的問題視而不見，需更加照顧自身情緒。火、天在金牛更緊密相合，星盤有11-16度者是事主，會做務實的考量，當心金錢流動性較大。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「運勢上揚」：財源廣進

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人用認真努力的態度，就能領取一筆額外獎金，有人只需要推波助瀾，就能讓業績直直往上衝，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／雙魚遇變化與其慌亂 不如靜觀其變

2024-06-24牡羊座短評：特別需要冷靜的一天。【整體運★☆☆☆☆】感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬

殺破狼週運勢／摩羯戀情急速升溫 水瓶職場當紅炸子雞

水瓶座工作運佳，太陽、金星、水星齊聚在工作宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務，受到眾人矚目，成為職場的當紅炸子雞。某些水瓶座則是執行完一個案件，在職場表現優異，終於可以稍微休息喘口氣。

你家有在「富貴線」嗎？風水師揭密：北市最多、桃園這區也不錯

我常常說：「羅經差一線，富貴就不見。」所謂的富貴線，是以羅盤的度數來測量的，例如當羅盤的度數呈現一八八度時，就是所謂「富貴線」，但富貴線的度數不只一個。臺北市大安區裏就有著全臺灣最漂亮的富貴線，從南京東路、忠孝東路、仁愛路、信義路、建國南北路、敦化南路、復興南北路等，都是在標準的富貴線上，上世紀中葉這裏是一片稻田，早年政府在規劃道路的時候，恐怕也沒有想到他們無意中將這裏劃成臺灣最富庶的區域了！

7月迎接好運！3大星座「強勢轉運」擋都擋不住 牡羊吸引力爆棚

天氣越來越熱，轉眼間6月就要結束了。每個人都希望自己能夠順風順水、萬事如意，搜狐網也列出了有3大星座在7月會特別幸運，好運如滔滔江水，勢不可擋， 任何困難都阻擋不了他們前進的步伐，快來看看誰上榜了吧？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。