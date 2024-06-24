本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「運勢上揚」：財源廣進

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人用認真努力的態度，就能領取一筆額外獎金，有人只需要推波助瀾，就能讓業績直直往上衝，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬龍

如果你是一般上班族，工作上常有倦怠感，總是趕著上班，急著下班，那麼在本周可要好好調整自己的心態，在這段時間裡，長官將會給予一些新的臨時性工作任務，請你一定要好好把握，用認真努力的態度去做好，只要不出錯誤，將能獲得獎賞，領取一筆額外的獎金報酬。

第四名：血型O型+生肖屬豬

如果你是從事網路商店的經營者，無論客群來自國內或國外，本周將會天外飛來一筆財富，在這段時間裡，會有一些客戶前來詢問價格或商品規格，請你一定要好好對待，其中可能就有幾位將成為你的大客戶，只要細心的一一答覆，很快就會接下幾張大單，讓你在短時間內獲得豐厚的收益。

第三名：血型A型+生肖屬牛

愛美是女人的天性，如果你的工作是服飾或飾品、皮包等的銷售人員，本周會有很不錯的財運，在這段時間裡，將能看到許多真心想要消費的顧客，他們的問題很多，也很挑剔，但他們看上的都是高單價商品，你只需要推波助瀾，點燃他們的消費欲望，很快就能讓你的業績直直往上衝。

第二名：血型O型+生肖屬馬

如果你是以專業知識作為服務項目的工作者，例如律師，會計師，諮商師等，本周將有一波上揚的運勢，在這段時間裡，除了一些過去的客戶會前來諮商外，也會有許多透過他人介紹的客人，請你要做好時間管理，不要放過任何一個客人，如此就能讓你財源廣進，簽下好幾筆生意。

第一名：血型AB型+生肖屬虎

現今人們的住所，都期望能有美輪美奐的生活空間，如果你的工作是室內設計或園藝設計，在本周會有應接不暇的生意上門，在這段時間裡，許多客人前來洽談簽約，雖然樂在心中，但記得要量力而為，不可超載接單，只要能完成每個客戶的需求，不僅能賺進大把財富，也能替自己打響名號。

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