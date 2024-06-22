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下周生肖運勢／「他」財運+事業飛天、羊順風順水、虎桃花朵朵開

旺好運／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行6/23-6/29。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.狗：

本周運勢逆勢高升，為第一名。辛苦努力終於得到預想的結果，獲得市場口碑及讚賞聲一致。

2.羊：

本周運勢不俗，順風順水，為第二名。開心之餘，放假日都在規劃下半年較大的業務合作計畫。

2.牛：

本周運勢順利前進，同為第二名。工作雖受到天時地利考驗，但真金不怕火煉。過關斬將，一步一腳印。

3.虎：

本周運勢險中求貴，為第三名，機會來了要把握，雖然要多聽多了解評估，但也不能拖太久，錯失商機。

財運前三名】

1.狗：

久違的好運降臨你的身上，降價趨勢，消費降級，剛好符合了你的業務需求，現金量增多，財源廣進。

2.虎：

貴人提拔的機會來了，除了應對的措施，更多的技術與服務之外，擴大上下游合作，雙方都賺錢。

3.羊：

了解市場沒有優質市場，都是低成本的生意。現金為王，細水長流的生意與收入，終究是好的。

【感情運前三名】

1.牛：

愛情運甜蜜，工作上的難題，沒想到女友一兩句話就給你新的想法，峰迴路轉，讓你更珍惜喜愛她。

2.虎：

本周愛情運勢佳，有利於未婚男女，特別是有機會在熱鬧的地方或聚會上認識心儀的對象。

3.狗：

愛情運甜蜜，與男友一起研究糕點製作，越發想開一間屬於自己的店，一起打拚為將來的幸福生活。

3.羊：

愛情運上升，繞了一大圈，你還是決額最初的初戀女友是適合你的，雖已事過境遷，還是可以重新開始。

【健康運前三名】

1.牛：

本周健康運勢不錯，維持良好的生活習慣。注意室內外溫差，冷氣房過冷或是過熱都不好，應以26度為宜。

2.羊：

健康運不錯，早睡早氣身體好，你感覺早上早起一個鐘頭，可以先去跑步再洗個澡，一天精神都特別起勁。

3.狗：

健康運勢不錯，青山綠水是身心靈療養師，只要看到綠色，接觸大自然，你的壓力自然放鬆不少。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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