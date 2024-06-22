下周生肖運勢／「他」財運+事業飛天、羊順風順水、虎桃花朵朵開
命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行6/23-6/29。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
1.狗：
本周運勢逆勢高升，為第一名。辛苦努力終於得到預想的結果，獲得市場口碑及讚賞聲一致。
2.羊：
本周運勢不俗，順風順水，為第二名。開心之餘，放假日都在規劃下半年較大的業務合作計畫。
2.牛：
本周運勢順利前進，同為第二名。工作雖受到天時地利考驗，但真金不怕火煉。過關斬將，一步一腳印。
3.虎：
本周運勢險中求貴，為第三名，機會來了要把握，雖然要多聽多了解評估，但也不能拖太久，錯失商機。
【財運前三名】
1.狗：
久違的好運降臨你的身上，降價趨勢，消費降級，剛好符合了你的業務需求，現金量增多，財源廣進。
2.虎：
貴人提拔的機會來了，除了應對的措施，更多的技術與服務之外，擴大上下游合作，雙方都賺錢。
3.羊：
了解市場沒有優質市場，都是低成本的生意。現金為王，細水長流的生意與收入，終究是好的。
【感情運前三名】
1.牛：
愛情運甜蜜，工作上的難題，沒想到女友一兩句話就給你新的想法，峰迴路轉，讓你更珍惜喜愛她。
2.虎：
本周愛情運勢佳，有利於未婚男女，特別是有機會在熱鬧的地方或聚會上認識心儀的對象。
3.狗：
愛情運甜蜜，與男友一起研究糕點製作，越發想開一間屬於自己的店，一起打拚為將來的幸福生活。
3.羊：
愛情運上升，繞了一大圈，你還是決額最初的初戀女友是適合你的，雖已事過境遷，還是可以重新開始。
【健康運前三名】
1.牛：
本周健康運勢不錯，維持良好的生活習慣。注意室內外溫差，冷氣房過冷或是過熱都不好，應以26度為宜。
2.羊：
健康運不錯，早睡早氣身體好，你感覺早上早起一個鐘頭，可以先去跑步再洗個澡，一天精神都特別起勁。
3.狗：
健康運勢不錯，青山綠水是身心靈療養師，只要看到綠色，接觸大自然，你的壓力自然放鬆不少。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
🔶6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財
🔷錢準備來了！6月星座財運TOP5 處女投資眼光敏銳、天蠍獲得意外之財
🔶6月愛情降臨！這些星座特別受到愛神關愛 你是其中之一嗎？
🔷6月運勢上上籤！5生肖財運在身 大富大貴「黃金時期」難擋
🔶6月份生命靈數分析：4號人有戀情萌發機會、7號人進入事業新里程碑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言