夏至「惡魔之星」極兇險！ 命理師：穿米白色衣、配戴水滴型飾品添好運

本周五(6/21)四大重要節氣之一夏至到來，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年夏至不平靜，大環境限制日趨嚴重，世界劇烈震盪，檯面上的局面既模糊又混亂，迷幻著大家的判斷。

在個人方面，許多人在事業與財富上會遇到強大的困難與壓力，因此建議可以多拜土地公、地母及觀世音菩薩，穿搭方面則建議多穿葡萄柚色、玫瑰粉色及米白色，另外，可以配戴與『V』或『M』字樣有關的飾品或『水滴型』的幸運物，都能提升桃花運、財運、貴人運及事業運，增加好人緣。

惡魔之星 財富重整、容易有凶案

邱彥龍老師分析，夏至起會接連有三個凶象到來一直延續到年底。第一階段是從6月26日起至11月11日止，因為天王星遇到最兇的「惡魔之星」，會出現大範圍的財富重整，也就是隱藏許久的財富問題會浮上檯面，包括貨幣、證劵、股市、銀行、工商企業等經濟泡沫出現，大量斷頭、腰斬、崩盤或倒閉，就連慈善機構、福利單位、公共醫院、學校、幼兒園、養老院也會出現重大波及，更要特別注意謀殺、暴力、火災與毀滅性的情感凶案發生。

土星、海王星將陸續逆行

第二個凶事將從6月30日起至11月16日止，土星即將逆行，建築、地產、房產、礦業、製造業、紡織業、製衣業、農業及老人福利業，會受到限制、管控跟拖延，領導人、政府官員、老闆或個人會因此壓力倍增，主要是舊有惡習導致；第三個災難，由7月2日至12月9日止，海王星也將逆行，會有大規模的中邪、中毒、迷幻、詐騙問題發生，某些特定人士要小心被謀殺、輕生、溺斃、拘留或監禁，但慶幸的是犯罪者這段期間也會被大量抓捕，還給社會乾淨的環境。

健康部分，邱彥龍老師指出，夏至代表真正的酷熱已經到來，要注意心血管疾病、耳鼻喉發炎、發燒、感冒、新冠病毒感染、中暑、婦科、腸胃疾病、性病、脊椎問題、出血、生殖器發炎、風濕、骨頭痛，更要小心交通意外、血光之災、火災等橫禍。

至於夏至期間哪些行業會比較旺？邱彥龍老師分析，這段期間最旺的星是水星、金星與海王星，因此有利於文化藝術、娛樂、繪畫、音樂等相關行業，另外，新聞媒體、網紅、出版印刷、塑膠、進出口、活動行銷、婚慶、五金、玩具、淡海漁產、船務、運輸、飲食、化學產業、油業、宗教玄學、靈性產業等也都會走好運，而巨蟹、雙子、處女、獅子、天秤等五大星座，夏至期間人氣與好運也會比較強。

邱彥龍老師並引用《易林·豫之漸》卦說明夏至的整體運勢，卦曰：『眾兔俱走，熊羆在後; 踦不能進，失信寡處。』這段時間如果遇到企業撤離或撤資，表示危險即將到來，就不要再往前進，最好觀察眾人的動向再做選擇，比較保險。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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