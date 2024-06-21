12星座「誰能在恐怖電影存活」？獅子死也要當英雄 這群人因夥伴遭殃
在恐怖電影裡，有些角色容易受到怪物襲擊，但也有的角色總是能夠化險為夷，安然活到最後。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行誰最擁有能在恐怖電影中存活的特質。
第12名 雙魚座
雙魚可能會因為做出和當下不合的行為，因此慘遭毒手。
第11名 天秤座
只能接受美麗事物的天秤座，一旦置身於恐怖片的環境中，就會變得魂飛魄散。
第10名 牡羊座
果斷的牡羊座會積極採取攻勢，但如果不順利，也很容易壯烈成仁。
第9名 巨蟹座
巨蟹座容易太過相信伙伴，結果因此遭殃。
第8名 金牛座
金牛座雖然以安全第一，但卻因為太過慎重，反而招致災禍。
第7名 魔羯座
魔羯座雖然很擅長應付人，但碰到超出常理的怪物，可是一點辦法也沒有。
第6名 雙子座
雙子雖然看起來能突破難關，但容易因為一時散漫功虧一簣。
第5名 射手座
射手座中間可能會下落不明，但總是有辦法好好活下去。
第4名 天蠍座
天蠍座會找到對方弱點，採取有效的方式抵抗。
第3名 處女座
處女座雖然比較膽小，但是懂得尋找各種方式突圍。他們會仔細思考，擬定出紮實的戰法和脫逃策略，且正是因為膽小，所以能夠適時避開風險，並加以實行度過難關。
第2名 水瓶座
水瓶座就連只是看恐怖電影，腦中就會同步模擬電影中的狀況。當自己身陷其中時，他們反而會感到相當興奮，立刻擬定出許多計畫，好應付各種難以預料的狀況。
第1名 獅子座
到哪都想當主角的獅子座，碰到危急時刻，更是他們大顯身手的時候。他們會設想自己如果是電影裡的英雄，會做出什麼樣的選擇，並且揪出幕後的元兇。就算最後不幸遇難，也會以讓人印象深刻的方式退場。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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