航空業也迷風水？張榮發慧眼選這「地址」 保長榮航30年飛安大吉

長榮和華航舊址的風水比較

不曉得你搭乘過世界十大最佳航空公司的長榮航空的飛機嗎？長榮航空自一九八九年成立以來，飛安紀錄傑出，而且從西元二○○三年起，連續第九年都獲得德國航空專業雜誌《AEROInternational》選為全球最安全的十家航空公司之列。事實上，長榮航空的零失事，也有風水在背後助一臂之力呢！

在臺灣，相信很多人都知道，最近剛過世的長榮航空前總裁──張榮發先生，其實是一個非常重視風水的人，傳說以前他任用機師，不只要在技能、專業上達到標準，還要先讓他信賴的大師看過呢！

長榮航空風水大吉，三十年零事故

早期長榮的地址在長安東路二段，是在松江路附近，整條松江路的房子都座落在富貴線上，長榮航空自是不例外。長榮航空成立迄今，已將近三十年，一直保持「零失事」與零罹難人數的飛安紀錄，我相信，這和長榮的風水大吉，亦有相當大的關係。

華航因為換新址，不再有飛安意外

另一方面，臺灣第一大民用航空業者──中華航空，自西元一九五九年成立後，總共發生十四次的飛安意外，尤其在西元一九九四至二○○二年間，每隔四年就發生空難，因而被稱為華航四年大限。華航最近一次的飛安意外，則是西元二○○七年CI120班機在琉球那霸機場起火爆炸的事件，但自從西元二○○九年十一月它在桃園機場的新營運總部「華航園區」開始營運，就不再有飛安意外了。

圖／柿子文化提供

我們先來看看華航總部舊址的風水吧！華航總部的舊址是在南京東路三段，位於南京東路和龍江路的交界處，當時的華航大門開在西南方，西南是指二，假如五黃煞星飛入，就是「二五到門」，因此我們便可以想像，為什麼華航當時那麼容易墜機了！所幸，華航後來把營運總部搬到桃園了，新營運總部的風水比當時南京東路的風水好上許多，而很多讀者想必也發現，華航已經變成最安全的航空公司了！

《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》。圖／柿子文化提供

企業風水好，就不易受到大環境影響

身為臺灣的一份子，看到航空公司的進步，也是我們值得驕傲的事情。一家公司的風水好，通常比較不會受到金融風暴影響或有意外事故的發生，所以你能說風水不重要嗎？

我也很欣喜看見華航的成長與進步，近年來還獲得了世界十大飛航的表揚，這應該也是好風水帶來的結果，國人搭乘華航班機，應該可以放心。

(本文摘錄自《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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