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單親媽夜夜男鬼上床！風水師看「這關鍵」急喊：太陰了快搬走

柿子文化／ 文‧吳海揚
圖為房子鬧鬼示意圖。圖/ingimage
圖為房子鬧鬼示意圖。圖/ingimage

現代聊齋，陰濕的房子鬧鬼

無論你相不相信這世上有鬼，但接下來這個故事是我經手過的真人真事。一名離婚的單身女子因為夜夜睡著時都有男鬼來找她求歡，所以來找我幫忙看房子，但一開始她並沒有告訴我這件事。

這名女性和大女兒一起居住。我一走到她家房門口，就隱隱覺得不妙，因為房子的中庭相當陰暗，兩旁的大樓擋住了天井。一開門，便看到她的床在「二五六交會」的位置，也隱隱約約感覺到房裏的陰氣很重，所以便約她走到屋外再談。

我直接告訴她：「妳恐怕必須搬家。」女子毫不猶豫的接受了我的建議，甚至還能察覺到她有種急迫感。她要我幫忙找房子，我當然也很有效率，迅速地幫她找到一間風水好，而且又在富貴線上的房子。

《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》。圖／柿子文化提供
《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》。圖／柿子文化提供

剛開始，我不好意思問她太多的私事，經過幾次往來，彼此比較熟稔了之後，她才在某次機緣下跟我坦白表示，原來住在之前那間房子時，有一個男鬼每夜都來入夢，他們之間發生多次纏綿悱惻的交媾情事。有一次，男鬼聽到她跟女兒講要搬家的事情，還非常多情的來夢裏求她不要走。雖然，她覺得男鬼沒有加害於她的意思，但人鬼總是殊途，而且也覺得自己的精神愈來愈不濟，健康指數下滑，才會在我的建議下毅然選擇搬家。

由於我幫她找的這間房子風水不錯，而且是門開旺方，從此，男鬼就從她的世界裏消失了。紫白訣提到：「陰陽不相逢。」人鬼畢竟殊途，選購房子真的要特別小心。

風水學講氣場，只要氣能流動，而房子擁有足夠的好格局能集聚好氣，那就會形成好風水；相反的，若氣不流通，也就是沒有良好的光波，便容易使房子太過陰濕，陰氣變重。不諳風水的人，這點可要好好運用：挑房子時，空氣流通、光線充足很重要。

位於地下室的房子不要住

買房子千萬不要住在地下室，地下室氣不流通，而且通常很陰暗，容易聚集濕氣，也容易招陰。從健康的考量來看，住在地下室也容易招致疾病。

不論在東方或者西方，都有很多靈異故事，雖然許多情節未必真實，但就居家而言，我寧可信其有，只是在好風水的房子裏，人鬼多半能相安無事，至於所謂的凶宅（因為風水不好，人就容易受到干擾），我奉勸最好還是敬而遠之，剛居住幾天或許沒事，但時間一拉長，恐怕就東倒西歪了，千萬不要太鐵齒！

(本文摘錄自《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

離婚 風水

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