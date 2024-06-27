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法拍屋好便宜…他問該買嗎？風水師曝「理由」：自住不建議

柿子文化／ 文‧吳海揚
圖為買屋示意圖。圖/ingimage
圖為買屋示意圖。圖/ingimage

買屋自住不宜選擇法拍屋

阿國想要買一戶法拍屋，價錢相當的「經濟」，讓他很興奮，又相當猶豫，畢竟他們夫妻倆胼手胝足、省吃儉用了好多年，好不容易才存夠了一筆錢，買一棟大房子正是他們的夢想，只是還沒有很確定到底適不適合買。

一般來說，我並不太建議買法拍屋，如果真的要買，一定要事先了解前屋主以前是不是住過這間房子，假使住在房子裏卻搞到要賣房子來解決困境，其中一定有問題。這一類型的法拍屋，建議最好不要買來自住，但如果價錢合宜，作為投資又有獲利的可能，那就另當別論了。

我經常會碰到一些不能更改不能調整的房子，例如路橋邊上的房子，一般不鼓勵購買，除非馬路很寬闊，車水馬龍人氣很旺，還勉強可以考慮，其他的應該列為拒絕往來戶。法拍屋也一樣，多半代表前一手的的屋主有經濟上的困難，或是有其他比較難以解決的困擾，房子才會被法拍。如果之前的屋主住過此宅，下一任屋主又住進去，很可能就要承受之前的負面因子。

《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》。圖／柿子文化提供
《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》。圖／柿子文化提供

每一棟房子都有我們肉眼看不見的磁力線，如果之前的屋主債臺高築，後面的屋主就要有所心理準備；如果前屋主發生過意外或有重病，他睡過的房間或床也有可能會遺留負面的因子，這樣你還覺得法拍屋能住得心安嗎？

住錯房子好比充錯電，倒楣的事將層出不窮

法拍屋裏面可能會有凌亂的磁力線干擾新屋主的思維，或許你很難察覺中間細微的變化，但我還是要提醒你，住錯房子就好比充錯電，人體可能會生病，倒楣之事也會接二連三的發生。我們挑房、買房，就是要多接觸正面因子，遠離負面的，這正是所謂的「趨吉避凶」，所以還是建議要避開。

(本文摘錄自《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

法拍屋 風水

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