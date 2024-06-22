你家有在「富貴線」嗎？風水師揭密：北市最多、桃園這區也不錯

想要成功富裕，就住富貴線

我常常說：「羅經差一線，富貴就不見。」所謂的富貴線，是以羅盤的度數來測量的，例如當羅盤的度數呈現一八八度時，就是所謂「富貴線」，但富貴線的度數不只一個。

臺北市大安區裏就有著全臺灣最漂亮的富貴線，從南京東路、忠孝東路、仁愛路、信義路、建國南北路、敦化南路、復興南北路等，都是在標準的富貴線上，上世紀中葉這裏是一片稻田，早年政府在規劃道路的時候，恐怕也沒有想到他們無意中將這裏劃成臺灣最富庶的區域了！

住在富貴線上，注定一生富貴

大安森林公園北面的信義路有兩個重要的個案：一是「勤美璞真」，每坪要價新臺幣兩百萬以上還一戶難求，富人住進好風水已是明顯的實例；另一個是「經濟部工業局」，臺灣工業興盛，而主管機關正是有個好風水，這又是一個很好的明證。

除此之外，臺北市的松江路也座落在富貴線上，那一條路上的長榮桂冠、和泰汽車（TOYOTA）等等，都是獲利相當豐厚的企業。

為了找尋富貴線，我走遍臺灣各地，發現桃園、中壢、平鎮、花蓮、新竹、竹北、臺南、高雄，都缺乏這樣座落在富貴線的區域。我常常想，要是政府官員能夠重視風水，而且風水師們都像我一樣誠實，那一定是人民的福祉。當然，這些市鎮其實都還是有一些好房子、好風水，只是零零星星的，不似臺北大安區這樣，是這麼大的一個區域。

桃園高鐵附近的高鐵特區是近來我很認可的新地區，所以常會建議朋友們選購這裏的房子，整體而言，這裏有很多在富貴線上的好房子，例如順儷建設所建造的房子。順儷建設的董事長許朝陽先生，多年來每一個建案都要求我佈局做好設計，秉持著讓每位客戶大富大貴的心理，我幾乎都會要求房子要建在富貴線上，以符合許董事長「每個買主都能富貴綿延住個好風水」的期許。

富貴宅的門向不同，住戶的成就也不同

另一個座落在富貴線上的例子，就是仁愛路的「帝寶」，住在這裏的人，大多真能非富即貴。只能說，有些人真的很好命，雖未必有高人指點，就會自己走進好運宅。

整體來說，臺北帝寶是座北朝南的座向，但是這六棟的豪宅（東南方一棟，西南方一棟在仁愛路上，西有一棟有被巷道路沖，西北方、東北方也各有一棟）其實也吉中藏凶，並非戶戶都好。整體來說，帝寶的大環境是很棒的，但是每一戶房屋的門向不同，會帶來「人人成就不同」的結果。

其實，很多富人、名人的身邊不一定有高人指點，甚至他們本身就不懂得禮賢下士，這樣的背景因素，讓住帝寶的富豪們肇事率非常高，這或許就是「帝寶人」屢屢上報紙頭條的背後原因吧！風水再好的地方，仍有較差的風水在，實在不能不小心！

住也富貴線，開工廠也要富貴線

除了住宅要在富貴線上，工廠在富貴線上也能保證獲利。

臺灣有一家在西元一九七五年上市的公司──股票代號二三○八的台達電子公司，三十多年來，年年獲利都達半個股本以上，它在中國吳江稱為「中達電」，在泰國則稱為「泰達電」。泰達電在泰國的保稅工業區內，它的每一家工廠我幾乎都看過，不論新、舊廠，全部都在富貴線上，只能說泰達電的運氣真好，難怪會成為《富比世》雜誌評比為亞洲頂尖五十強企業。

長年以來，我一直都很老實的跟好友強調富貴線的重要性，人生在世，對朋友要講義氣，做人要講信用，期待每一位朋友都能擁有好風水，進而邁向成功富貴的康莊大道。

《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》。圖／柿子文化提供

臺北的房子最多座落在富貴線

全臺就數臺北最富裕，是因為臺北的房子建設在富貴線上的最多，這是我多年觀察、研究的結果──東區、松江路，天母一帶的房子大多都建在富貴線上。相較之下，中、南部建在富貴線的房子就少多了。

為什麼臺灣那麼大，新加坡那麼小，卻比我們富庶呢？因為新加坡很多房子都座落在富貴線上。此外，溫哥華西區的三十七街、四十五街亦是富人聚集之地，那裏的富貴線也很多。這些例子都說明了，想要成功富裕，最好要能住在富貴線上。

(本文摘錄自《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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