首富也信風水！蔡萬霖父子千挑萬選…國泰新舊總部都在「富貴線」上

首富最重視企業風水

你可能也聽過坊間流傳著這麼一句話：「窮算命，富燒香。」然而以我之見，應該是──窮算命，富風水。綜觀古今中外，凡有身分地位、有能力的人，都將買宅、選宅當作一件極為重要的事情，尤其是聰明的富人，他們通常眼光長遠而獨到，懂得運用風水的優勢來鞏固自己多年的基業。

只要你夠細心，絕對不難觀察到，許多政商名流、明星、富翁都非常講究風水。

大家可能會很意外，我的風水啟蒙恩師其實是──臺灣前首富蔡萬霖先生！

那已經是一九八二年的事了，當時正值盛年的蔡萬霖，帶著剛學成歸國的蔡宏圖巡視各地分公司，在一場演說上談論到風水學的重要性。然而，蔡萬霖這一席話不只是對臺下的員工們說，同時也是給兒子最深切的叮嚀。

其實，那也是我第一次聽到「風水學」這個名詞。國泰蔡氏家族各房子孫，目前在臺灣金融界的地位舉足輕重，除了在家業上的努力，長輩蔡萬春、蔡萬霖、蔡萬才等人對風水的重視，其實也對整個家族的興旺功不可沒。

新舊址都風水大吉的國泰總部

早期，國泰人壽的舊址是在臺北市襄陽路一號，很幸運的，正座落在富貴線上；至於現在松智路上的國泰世華金融集團總部，我也仔細觀察過，那是棟十足大吉的風水設計。

國泰總部是一棟座南朝北的大樓，大門開在北方，而且座落在富貴線上。接著，再從外觀上來看，整棟大樓的形狀方正大器，下面的幾層樓面基地寬大，高層樓比較小，給人一種很穩固的印象和感覺──正符合風水學上「以型取氣，以氣轉型」的「以型取氣」，就像一個人的外表對其內在有一定程度的重要性和影響力，一個房子外型方正、穩固，也會對長時間在裏面生活的人產生同樣的正面影響。

國泰世華松仁總部大樓。圖/國泰世華提供

關於座向的迷思

提到風水，大家最常有的迷思就是房子座向的問題。有不少人愛買「座南朝北」的房子，臺灣俗諺中就有「座南朝北，賺錢穩達達」這一句話，也有很多人喜歡「座北朝南」的帝王座向……，然而大家卻忽略了，風水其實有很多需要搭配、融合的細節，並不是買了一個「座向」吉祥、門開在哪邊的房子，就能保證一定富貴！

《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》。圖／柿子文化提供

我們再來看看國泰集團現今的狀況，其資本額已高達一千二百五十六億元新臺幣！行事低調的現任董事長蔡宏圖是標準的孝子，對父親的話都謹記在心，相信他對風水也相當重視。蔡宏圖領銜的國泰世華金融集團目前在臺灣各地擁有相當多的不動產，而且大都是在城市內的精華地段，加上數十年來國泰世華的土地政策都是只租不賣，所以他應該是目前臺灣最大的地主了！

(本文摘錄自《大師風水──住對房子，富貴一輩子（富貴典藏版）：不一樣的風水致富真相》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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