最溺愛小孩三星座！孫安佐爸媽都上榜 狄鶯「無限包容」登冠軍
常言道「慈母多敗兒」，說的是父母給小孩太多資源，對小孩太過寵愛，小孩長大反而容易走歪。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有 三個星座的父母，最寵愛小孩，甚至會發生溺愛小孩情形，最近頻上社會版面的孫安佐的父母，孫鵬射手座、狄鶯金牛座雙雙上榜。
Top3:巨蟹座 給予小孩強大保護
巨蟹座的父母包容心很強，很喜歡小孩，有些巨蟹座的父母會為了小孩放棄工作事業選擇。
巨蟹座的慈愛和關懷，讓他們對家庭和孩子有著極大的情感連結，喜歡照顧和保護他們。不管男女，巨蟹座的天生就擁有極強的母性和父性本能。他們對孩子充滿關愛和耐心，喜歡照顧孩子，確保他們的需求得到滿足，對於孩子的成長和幸福感到特別關心。
Top2:射手座 犯錯還是要給予支撐
射手座的父母，認為小時候自己也很豪放，所以小孩豪放也沒關係，無論小孩發生任何事情就是要給予支持與尊重，因此容易放任小孩的行為。當他們和孩子在一起時，射手座能夠重拾童心，感受到無盡的快樂和樂趣。
Top1:金牛座 千錯萬錯都能無限包容
金牛座的父母對孩子非常有愛，就算孩子犯錯也會一再選擇原諒，因為金牛心腸很軟，只要孩子道歉承認錯誤他們就會心軟，加上金牛父母會認為孩子始終是「小孩子」。
金牛也認為只有自己能看見小孩的善良一面；在金牛內心裡他們認為隨著時間流逝，小孩到了更成年後就自然會懂事。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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