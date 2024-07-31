每日星座運勢／摩羯今日事業運不錯 善加把握機會

2024-07-31

牡羊座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 石榴紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：工作上花費的心思多。

【整體運★★★☆☆】

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

面對感情容易生氣的一天。與伴侶保持距離為佳，待在一起就易起爭執。

【事業運★★★★☆】

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

【財富運★★★☆☆】

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 翡翠綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：好運蘊藏在細節之中。

【整體運★★☆☆☆】

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！

【財富運★★★☆☆】

財來財去的運勢，有賺有出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 寶石藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：能量的累積要靠休息。

【整體運★★★★☆】

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

【愛情運★★★★☆】

單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。

【財富運★★★★☆】

有機會從異性手中獲得周轉金。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 玉米黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

【整體運★★★☆☆】

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

【愛情運★★★★☆】

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

【事業運★★☆☆☆】

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

【財富運★★★☆☆】

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

處女座

短評：遇事多思考，可讓你少碰壁。

【整體運★★★★☆】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

【愛情運★★★☆☆】

動動腦筋，花點小錢或親手製作禮物送給伴侶，對方會很感動喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機之心比較重，消費慾望也大，不妨趁今日滿足自己的私慾，總比拿去亂賭好！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

天秤座

短評：感受到阻力，有點力不從心。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運普通，對另一半的態度不要太強硬，那只會引起對方的不滿情緒。

【事業運★★☆☆☆】

顯得敏感，對小小失誤都會後悔不已。過去的事就別再多想，否則只會阻礙你前進的步伐。

【財富運★★★☆☆】

奇怪，就是存不了錢。今天扮演散財童子。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 羽絨白

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：情緒受外界壓力的影響。

【整體運★☆☆☆☆】

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易邂逅火熱情緣，瞬間墜入愛河，甜蜜與浪漫讓你興奮不已。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日對於工作容易產生質疑，例如：懷疑這份工作是否適合自己啦等等。

【財富運★☆☆☆☆】

容易因為心血來潮參賭而陷於不利，今日還是不賭為好！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 芥末黃

開運方位：東北方向

射手座

短評：忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

【整體運★★☆☆☆】

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

【事業運★☆☆☆☆】

務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

【財富運★★☆☆☆】

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：機會頗多，宜善加把握。

【整體運★★★★★】

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

【愛情運★★★★☆】

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味湧上心頭呢！

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，適合積極地推動；當機會來臨時，宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：心動不如行動。

【整體運★★★☆☆】

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間約會增多，感情進展快速；單身者與溫柔體貼型的異性特別有緣！

【事業運★★★★☆】

在工作期間，有時會變得異常忙碌，但只要你卯足全力，就能夠挺過去，隨之而來的將是成就感。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶之時，不宜處理財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 玉髓紅

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：「陽光燦爛」的一天。

【整體運★★★★☆】

今天雖然不是重要的日子，還是可以為他精心準備一個禮物，看著他如陽光般燦爛的笑臉，你的心也會暖暖的。在公司多微笑，把歡樂和友善傳遞給同事，相信他們也會同樣地回報你，輕快的環境工作起來也十分有勁。有了投資訊息上的掌握，投資就能如虎添翼。

【愛情運★★★☆☆】

平淡的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

【事業運★★★★☆】

自己頗有想法，能獨立完成CASE，但與同仁的溝通稍嫌不足，易造成職場人際關係緊張，應多留意說話態度。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可以買樂透試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

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