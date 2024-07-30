每日星座運勢／雙魚積極的應對工作 有意外的收穫

2024-07-30

牡羊座

短評：情感豐富，桃花朵朵開。

【整體運★★★☆☆】

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。

【愛情運★★★★★】

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

【事業運★★★☆☆】

容易收到外界消息的干擾，處事有點搖擺不定。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望強烈，留不住錢。趕快趁著還有錢，把該繳清的帳單繳清了吧！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：事物都有美好的開始。

【整體運★★★★☆】

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子，千萬別錯過了！快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

雙子座

短評：運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

【愛情運★★★☆☆】

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

【事業運★★★☆☆】

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運相對較弱，要小心應對借貸關係，不宜大額借款，更不可大額借出。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：今天上班很輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。

【財富運★★★☆☆】

很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：忘不掉，就別勉強自己吧！

【整體運★★★★☆】

受了傷的愛情可望重新開始，但已造成的傷痛讓你難以釋懷，一切順其自然吧；想要理財卻尚無理財經驗的人，可多看看與財經、投資、理財有關的書籍、資訊，能從中獲得一些基本知識和概念；作業本上寫有老師好的評語，讓你對那堂課充滿了學習熱情。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶相處主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應多多換位思考，多包容對方。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖地接受指令行事吧！

【財富運★★★★☆】

閒暇時，可以看看投資理財方面的書籍，提高理財能力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

【整體運★☆☆☆☆】

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。

【財富運★☆☆☆☆】

宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：易為己悲。

【整體運★★★☆☆】

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

【愛情運★★☆☆☆】

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，生氣也不是，不生氣也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

【事業運★★★☆☆】

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

【財富運★★☆☆☆】

易因為盲目、衝動、受騙，導致破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 薰衣草紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：未經證實勿輕信。

【整體運★★☆☆☆】

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

【事業運★★☆☆☆】

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 乳酪白

開運方位：正南方向

射手座

短評：很有主見，也能顧及他人的想法。

【整體運★★★★☆】

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異地情緣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能順利把手頭上的工作完成。

【財富運★★★☆☆】

今日投資應步步為營、量力而行，先求穩再求多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 芒果黃

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：需控制自己的情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。

【事業運★★★★☆】

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

【財富運★★☆☆☆】

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 杜鵑粉

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：有機會大顯身手。

【整體運★★☆☆☆】

在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

【愛情運★★☆☆☆】

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

【事業運★★★★☆】

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

【財富運★☆☆☆☆】

遇到錢財是非中傷的機率高，但只要你行得正，就不怕外力衝擊。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 玳瑁棕

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！

【整體運★★★★★】

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝、玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力，勇敢的面對突發狀況，你才會有意外的收穫。

【財富運★★★★☆】

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人接觸、交際應酬。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

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