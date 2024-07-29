每日星座運勢／水瓶勿把計劃排太滿 以免忙中有錯
2024-07-29
牡羊座
短評：想到也能做到。
【整體運★★★★☆】
太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響勞動過後享受成果的喜悅；今天會有千里馬遇伯樂的幸運，工作實力大為彰顯，且能得到同事們的認同。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣很不錯的一天，但不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！
【事業運★★★★★】
事業運旺盛，是個充滿希望的一天。個人只要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，要注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動之舉；控制不佳時，就會亂花錢！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 水鑽藍
開運方位：正南方向
金牛座
短評：主觀意識太強，會失去不少機會。
【整體運★★★☆☆】
在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。
【愛情運★★★☆☆】
感情運較弱。別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！
【事業運★★★☆☆】
行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。
【財富運★★☆☆☆】
一出門可能就會亂花錢，回到家卻易後悔，搞不清楚錢花到哪裡去了。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 蕃茄紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。
【整體運★★★★☆】
異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。
【愛情運★★★☆☆】
想戀愛但眼光太高，有不錯的異性靠近卻難看上眼；已婚者對伴侶的期待越高失望也越大。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，是個忙碌的一天。少有機會閒下來，那就去忙吧！
【財富運★★★★★】
財運好到讓人羨慕、眼紅，是適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 玉米黃
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：好運在半路上，需要耐心等待。
【整體運★★★☆☆】
今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。
【事業運★★☆☆☆】
工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。
【財富運★★★★☆】
有額外的進財機會，要好好把握。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀
開運方位：東南方向
獅子座
短評：借力使力會更輕鬆。
【整體運★★☆☆☆】
今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！
【事業運★★☆☆☆】
心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！
【財富運★★☆☆☆】
財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00pm 香吉士黃
開運方位：東南方向
處女座
短評：遇到問題，不宜找同齡之人商量。
【整體運★★☆☆☆】
工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。
【愛情運★★☆☆☆】
對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！
【事業運★★★☆☆】
自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。
【財富運★★☆☆☆】
事業不定，財源不開。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00pm 珊瑚橙
開運方位：正南方向
天秤座
短評：靈感不斷，有利創作。
【整體運★★★★★】
說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。
【愛情運★★★★★】
愛情旺旺日。今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！
【事業運★★★★☆】
一切都很正常，實力會真實展露出來。
【財富運★★★★☆】
財運不錯的一天，只要積極地開拓，就能有收穫，對商務、業務、開發工作者影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00am 朝霞紅
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：生活重心有所偏移，要小心兼顧！
【整體運★★★★☆】
把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。
【事業運★★★★☆】
遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。
【財富運★★★★☆】
會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-7:00pm 玉米黃
開運方位：正南方向
射手座
短評：照本宣科更適合今天的你。
【整體運★★★☆☆】
工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。
【事業運★★★☆☆】
沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。
【財富運★★★★☆】
積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00am 瑪瑙黑
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：心情不太好，容易被他人誤解。
【整體運★★☆☆☆】
在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！
【愛情運★★★☆☆】
應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。
【事業運★★★☆☆】
需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。
【財富運★☆☆☆☆】
財運較弱，不宜投機。有閒錢可以做公益，或是與朋友聚會、喝喝咖啡。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00am 鈦晶金
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：今天易犯小人，出門需多留意。
【整體運★☆☆☆☆】
今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺佈。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，以免忙中有錯。
【愛情運★☆☆☆☆】
單身者與異性接觸的機會少，想戀愛可找親友幫忙介紹；有伴侶者聚少離多，宜多聯繫、表達思念之情。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！
【財富運★★☆☆☆】
有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：說出去的話很難收回。
【整體運★★★☆☆】
和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。
【愛情運★★☆☆☆】
今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。
【事業運★★★★☆】
好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。
【財富運★★☆☆☆】
賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 古銅青
開運方位：正南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言