每日星座運勢／金牛多看書充實自己 適合投資理財

2024-07-28

牡羊座

短評：人間自有公道，付出終有回報。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

【愛情運★★★☆☆】

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

【財富運★★☆☆☆】

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 珊瑚橙

開運方位：西南方向

金牛座

短評：口才佳，容易給異性留下良好的印象。

【整體運★★★★☆】

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。

【事業運★★★☆☆】

求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

雙子座

短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

【整體運★★★★☆】

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

【愛情運★★★☆☆】

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

【財富運★★★★★】

有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：口才極佳。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

【愛情運★★★☆☆】

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

【事業運★★★☆☆】

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

【財富運★★★★☆】

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 艷棗紅

開運方位：正南方向

獅子座

短評：異地求學的學生族情緒較反覆。

【整體運★★★★☆】

沉浸於快樂的時候便會產生結婚的念頭，而另一半也會相當默契的給予配合，只是經濟實力還不太樂觀；內心突然有種強烈的存錢想法，且還會積極動員家人共同開源節流；今天是眾多幕後英雄展現才能的好時候。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★★☆】

心境明朗，活力和衝勁明顯升高，適合挑戰自我，一些高難度的問題也不用害怕。

【財富運★★★★☆】

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化投資來降低風險，小賭怡情，不妨買張彩券試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 臘梅白

開運方位：西南方向

處女座

短評：強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。

【整體運★★★★☆】

與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。

【愛情運★★★★☆】

單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。

【事業運★★★★☆】

特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。

【財富運★★★☆☆】

要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 石榴紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：今日運勢順遂，心平氣和。

【整體運★★★★☆】

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

【愛情運★★★★☆】

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：心態決定事物取向。

【整體運★★★★☆】

遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與能言善道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！

【事業運★★★☆☆】

雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。

【財富運★★★★☆】

財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：追求物質滿足的慾望戰勝了理智。

【整體運★★★☆☆】

看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

【愛情運★★★☆☆】

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

【事業運★★★☆☆】

臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。

【財富運★★☆☆☆】

錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：總運良好，有機會遇到貴人。

【整體運★★★★☆】

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

【愛情運★★★★☆】

戀愛機會不多，可將重心放在興趣嗜好及自我實現上，享受充實的單身日。

【事業運★★★★☆】

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

【財富運★★★☆☆】

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

【整體運★★★☆☆】

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

【愛情運★★★☆☆】

四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！

【事業運★★★☆☆】

適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。

【財富運★★☆☆☆】

小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 薔薇粉

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：來點新創意，讓生活有點改變。

【整體運★★★☆☆】

一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。

【愛情運★★★☆☆】

別過分依賴另一半，有些事你完全可以自己做主；單身者有機會邂逅優秀的異性。

【事業運★★☆☆☆】

有好多事情需要你去處理，顯得忙碌起來。不過，有時間你也會找些樂子輕鬆一下。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上，自己保管為宜，便於資金周轉。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 水晶紫

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

2024年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】