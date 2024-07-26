每日星座運勢／射手一時口快說秘密 招不必要麻煩

2024-07-26

牡羊座

短評：提防身邊的陌生人。

【整體運★★★☆☆】

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

【事業運★★★★☆】

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

【財富運★★★☆☆】

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 翡翠綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：愛情發揮了奇特的魔力。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

【愛情運★★★★★】

熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

雙子座

短評：盡心盡力才能問心無愧。

【整體運★★★☆☆】

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，追逐愛情猶如「逆水行舟，不進則退」，想戀愛還得積極爭取才行！

【事業運★★★★☆】

有許多不錯的想法都可以向長官提出，即便有些觀點不會被上級採納，但你積極的工作態度能夠獲得認同並留下好的印象。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭。想想就好，不要有大的動作！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：需主動向外尋求錢財機會。

【整體運★★★★☆】

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

【愛情運★★★☆☆】

今日會有不錯的愛情運，異性緣很好，會有不少異性主動找你搭訕。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢，有利裝窮。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 翡翠綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：經營愛情需要智慧。

【整體運★★★★★】

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

【愛情運★★★★★】

情人、配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

【事業運★★★★☆】

溝通協調能力彰顯的日子，有利與客戶、同事談判、溝通，過程順暢，結果令人喜出望外。

【財富運★★★★☆】

容易獲得賺錢良機的日子，身邊不乏貴人幫忙，應好好運用這些機遇和助力。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 冷泉藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：憑一己之力不易成功。

【整體運★★☆☆☆】

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在感情上風平浪靜，少有波瀾；已婚者對另一半顯得挑剔，小心對方受不了。

【事業運★★☆☆☆】

追求的慾望異常強烈，過於重視得失，易使你產生憤世嫉俗的情緒，不知審視並改正自己做得不足的地方。

【財富運★★☆☆☆】

今天的運氣、心情都不太好！不適合在外到處奔波，以免求財不成反遭虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

天秤座

短評：要求有些過高。

【整體運★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 琉璃銀

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：工作、興趣同樣可以培養。

【整體運★★★★☆】

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者與對方有說有笑，彼此都易感受到被愛；單身者易有桃花困擾。

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。

【財富運★★★☆☆】

量入為出，合理用錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

射手座

短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

【整體運★★☆☆☆】

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

【事業運★★☆☆☆】

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

【財富運★★★☆☆】

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：有機會幫朋友排憂解難。

【整體運★★★☆☆】

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！

【事業運★★☆☆☆】

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤快一點好把手邊工作做完唷！

【財富運★★★☆☆】

花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：適合戶外活動，放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

【事業運★☆☆☆☆】

今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：沒有度不過的難關。

【整體運★☆☆☆☆】

難度系數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

【愛情運★★☆☆☆】

結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！

【事業運★☆☆☆☆】

工作進度恐有停頓、停擺的跡象，多是不滿情緒造成，急需擺正心態，積極應對。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，忌與酒色財氣沾上邊，特別要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：正北方向

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