每日星座運勢／獅子不宜做重大決策 多聽他人意見

2024-07-23

牡羊座

短評：桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

【整體運★★★★☆】

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，多外出活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘就有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

容易因果斷的態度而得財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。

【整體運★★★☆☆】

錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 香檳金

開運方位：正東方向

雙子座

短評：幫助他人會收穫不少。

【整體運★★★☆☆】

參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

【事業運★★★☆☆】

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

【財富運★★★☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 鈦晶金

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：多關心家人。

【整體運★★★☆☆】

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

【愛情運★★★★☆】

愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 冷泉藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：遇事別太快下論斷，易出錯。

【整體運★★☆☆☆】

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

【愛情運★★☆☆☆】

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

【事業運★☆☆☆☆】

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【財富運★★☆☆☆】

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 辣椒紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 乳酪白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：今天有點受窩囊氣。

【整體運★★★☆☆】

剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。

【愛情運★★★★☆】

單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。

【事業運★★☆☆☆】

頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃前還應多聽聽前輩意見。

【財富運★★★☆☆】

太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！

【整體運★★★★☆】

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

【愛情運★★★★★】

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★☆】

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

射手座

短評：把握機會展現自我。

【整體運★★☆☆☆】

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

【財富運★★☆☆☆】

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 祖母綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：注意自己的言行。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者要學會分享對方的心情，以一顆柔軟的心溫暖另一半；單身者會有異性在身邊默默關心。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，情緒波動大，可能被一隻蚊子叮一口就會讓你心情不爽！而且今日的依賴心比較重，可別成為同事的拖油瓶了。

【財富運★☆☆☆☆】

偏財運弱，還是抱著娛樂的心態走進賭場吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：冷靜讓你更加有智慧。

【整體運★★☆☆☆】

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。

【事業運★★★☆☆】

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。

【財富運★★★☆☆】

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 檸檬綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：溝通的日子，適合進行心靈交流。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者苦於之前的心結或是爭執，今日可望化解；單身者有意中人可大膽表白。

【事業運★★★★★】

今天是你展現實力的時刻，勇敢前進吧，不用擔心突發狀況！

【財富運★★★★☆】

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好呀！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 大理石灰

開運方位：正北方向

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