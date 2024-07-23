每日星座運勢／獅子不宜做重大決策 多聽他人意見
2024-07-23
牡羊座
短評：桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。
【整體運★★★★☆】
不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯，多外出活動會有特殊的機遇喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘就有一分收穫。
【財富運★★★★☆】
容易因果斷的態度而得財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 臘梅白
開運方位：西北方向
金牛座
短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。
【整體運★★★☆☆】
錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。
【愛情運★★★☆☆】
戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。
【事業運★★★★☆】
思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。
【財富運★★☆☆☆】
不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-9:00am 香檳金
開運方位：正東方向
雙子座
短評：幫助他人會收穫不少。
【整體運★★★☆☆】
參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！
【事業運★★★☆☆】
盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。
【財富運★★★☆☆】
容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00am 鈦晶金
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：多關心家人。
【整體運★★★☆☆】
已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。
【愛情運★★★★☆】
愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。
【財富運★★☆☆☆】
外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00am 冷泉藍
開運方位：東北方向
獅子座
短評：遇事別太快下論斷，易出錯。
【整體運★★☆☆☆】
今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。
【愛情運★★☆☆☆】
情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。
【事業運★☆☆☆☆】
默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。
【財富運★★☆☆☆】
注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-10:00am 辣椒紅
開運方位：正南方向
處女座
短評：試著從他人身上尋找突破點。
【整體運★★★★☆】
難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。
【事業運★★★★☆】
表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。
【財富運★★★☆☆】
貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-2:00pm 乳酪白
開運方位：西南方向
天秤座
短評：今天有點受窩囊氣。
【整體運★★★☆☆】
剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。
【愛情運★★★★☆】
單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。
【事業運★★☆☆☆】
頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃前還應多聽聽前輩意見。
【財富運★★★☆☆】
太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00am 珠貝白
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！
【整體運★★★★☆】
精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。
【愛情運★★★★★】
變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！
【財富運★★★★☆】
你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00pm 瑪瑙黑
開運方位：西南方向
射手座
短評：把握機會展現自我。
【整體運★★☆☆☆】
有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。
【愛情運★★☆☆☆】
戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！
【事業運★★★☆☆】
雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。
【財富運★★☆☆☆】
求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00pm 祖母綠
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：注意自己的言行。
【整體運★☆☆☆☆】
今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者要學會分享對方的心情，以一顆柔軟的心溫暖另一半；單身者會有異性在身邊默默關心。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，情緒波動大，可能被一隻蚊子叮一口就會讓你心情不爽！而且今日的依賴心比較重，可別成為同事的拖油瓶了。
【財富運★☆☆☆☆】
偏財運弱，還是抱著娛樂的心態走進賭場吧！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-4:00pm 寶石藍
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：冷靜讓你更加有智慧。
【整體運★★☆☆☆】
跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。
【愛情運★☆☆☆☆】
情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。
【事業運★★★☆☆】
工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。
【財富運★★★☆☆】
發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00pm 檸檬綠
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：溝通的日子，適合進行心靈交流。
【整體運★★★★★】
有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶者苦於之前的心結或是爭執，今日可望化解；單身者有意中人可大膽表白。
【事業運★★★★★】
今天是你展現實力的時刻，勇敢前進吧，不用擔心突發狀況！
【財富運★★★★☆】
得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好呀！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-7:00am 大理石灰
開運方位：正北方向
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