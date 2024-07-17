每日星座運勢／牡羊靠自己積極開發 才會發現財神

2024-07-17

牡羊座

短評：財運旺盛，情場走高的一天。

【整體運★★★★★】

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資者可以在今天放手一搏，能達到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是表現能力的機會。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達到功效喔！

【事業運★★★★☆】

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，尤其做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！可惜財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發，才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 硃砂紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：精神飽滿的一天，做事相當有自信。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

【愛情運★★★★★】

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：做自己感興趣的事會很愉快。

【整體運★★★☆☆】

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

【事業運★★★☆☆】

會有許多的想法，嚮往著跨越到更高層次，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。

【財富運★★★☆☆】

好好休息，身體健康是最大的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：可別把愛情當遊戲。

【整體運★★☆☆☆】

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

【愛情運★★★☆☆】

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

【財富運★★☆☆☆】

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

獅子座

短評：應注意生活中的小細節。

【整體運★☆☆☆☆】

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

【愛情運★★☆☆☆】

正確處理好感情的問題，接下來的愛情發展將會更甜美喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★☆☆☆☆】

最好降低購物的慾望，否則恐亂買一通，買到虛有其表的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 橄欖綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

【整體運★★★☆☆】

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

【愛情運★★★☆☆】

易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起爭執。

【事業運★★★★☆】

工作中有機會帶領新人，扮演領導者的角色，並且能得到大家的擁護。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，已經開始為日後的投資做規劃，記得要多聽聽有經驗人士的意見。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：膠著的事情能出現轉圜的餘地。

【整體運★★★★☆】

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

【財富運★★★☆☆】

實質的財務收益增加。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 和闐玉白

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：大膽去嘗試。

【整體運★★★☆☆】

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此沉溺於工作而忽略對方喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢，趁今日主動請客吧，把錢花在活絡人際關係上，建立錢財貴人的人脈網吧。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

射手座

短評：不妨在習慣上做一些小改變吧！

【整體運★★★★☆】

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

【愛情運★★★★☆】

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要偷閒是不太可能的啦！今天適合積極表現個人的專業才能。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 碧空藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：今天還是吃清淡些的好。

【整體運★★★☆☆】

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

【財富運★★☆☆☆】

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 檸檬綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：生活平淡，精神狀況不佳。

【整體運★★☆☆☆】

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

【愛情運★★☆☆☆】

追求愛情難如意，不如把心思花在提高自身修養上，或是出門走走，對你大有裨益。

【事業運★★☆☆☆】

有點熱心過度，不知不覺招人反感。做好份內事就好，他人的事不宜過多插手。

【財富運★★★☆☆】

投機客莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：切忌濫交朋友。

【整體運★★☆☆☆】

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

【事業運★★☆☆☆】

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

【財富運★★★☆☆】

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 艷棗紅

開運方位：西南方向

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