每日星座運勢／金牛事業做重大決定 宜暗中處理

2024-07-15

牡羊座

短評：擺正心態，遇事忌衝動。

【整體運★★☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見，幫助決斷，會減少許多煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間感情較冷淡，應加強溝通，只有說出心裡話才能讓另一半瞭解你的想法喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運有如烏雲罩頂，所以呢，宜採謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，要是犯了以上的戒律容易招來損失喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心金錢方面容易受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

【整體運★★★★★】

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

【愛情運★★★★★】

不缺跟異性對象接觸的機會，只是，想要有進一步的感情發展卻需要付出較大心力。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過，較適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時，也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★★★☆】

財神來報到，有多元得財的機會。收益頗豐，有幸運之神隨侍在側的優越感。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：正西方向

雙子座

短評：行動力較弱，比較懶散。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

【愛情運★☆☆☆☆】

有桃花出現的跡象，但是，也容易太過急進而嚇跑桃花。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再檢查確認一番。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品。投資上則易判斷失誤，有利保守觀望。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。

【事業運★★★★☆】

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：主動爭取才會看到希望。

【整體運★★★☆☆】

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

【愛情運★★★★☆】

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 苔蘚綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。

【整體運★★★☆☆】

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。

【事業運★★★★☆】

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

【財富運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

天秤座

短評：財運旺盛，回報即在眼前。

【整體運★★★★☆】

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：積極向上，勇敢奮鬥。

【整體運★★☆☆☆】

戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能轉虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護。向對方傾訴吧，會得到安慰喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺勞累，對工作有厭倦感，別帶著情緒工作，覺得累就到戶外走走，重新找回精力。

【財富運★☆☆☆☆】

在投資上宜保守，不利高風險的投資遊戲，以免賺少賠多。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

【整體運★★★☆☆】

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

【愛情運★★★☆☆】

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

【財富運★★☆☆☆】

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：感情困惑重重。

【整體運★★☆☆☆】

對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。

【愛情運★★☆☆☆】

容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！

【事業運★★★☆☆】

很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。

【財富運★★☆☆☆】

勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：珍惜與家人團聚的時間。

【整體運★★★★☆】

對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。

【愛情運★★★☆☆】

出門前把特殊的小配件戴在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默被動，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★★★】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是多半是屬於意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 碧空藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：想法頗多，創意無限。

【整體運★★★☆☆】

若不懂得維繫，好不容易得來的愛情也會失去，今天需製造一點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的關係有一點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

【事業運★★★☆☆】

關注著許多事情，會被挑起好奇心，但專注力和持久力卻不強，精神也不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，借出的款項可望收回，易有失而復得的好運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 珍珠白

開運方位：東北方向

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