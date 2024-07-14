每日星座運勢／巨蟹可以約朋友郊遊 心情變得開朗

2024-07-14

牡羊座

短評：氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。

【整體運★★★★★】

閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。

【財富運★★★★★】

投資運較好，可考慮短線型投資項目，比如股票或外匯，快速買進賣出，賺取差價。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 翡翠綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：運勢平順，有利展現才華。

【整體運★★★☆☆】

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

【愛情運★★☆☆☆】

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

【財富運★★★☆☆】

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙子座

短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

【整體運★★★☆☆】

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

【財富運★★★★☆】

穩中有漲，偏財運不斷。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：心情愉快，做事情很有幹勁。

【整體運★★★★★】

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

【愛情運★★★★☆】

愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。

【事業運★★★★☆】

活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：心情不錯，適合與朋友談心。

【整體運★★★★☆】

運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。

【愛情運★★★★☆】

愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。

【事業運★★★★☆】

衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。

【財富運★★★☆☆】

生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

【整體運★★★☆☆】

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

【事業運★★★☆☆】

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

【財富運★★★☆☆】

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 水鑽藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：今日情緒較為愉悅。

【整體運★★★★☆】

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

【財富運★★★☆☆】

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：精力較充沛，信心十足。

【整體運★★★☆☆】

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

【財富運★★★☆☆】

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 石榴紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：事情基本上還是能如意。

【整體運★★★★☆】

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

【事業運★★★☆☆】

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

【財富運★★★★☆】

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 石榴紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：發揮自身的優點。

【整體運★★★☆☆】

交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。

【愛情運★★☆☆☆】

多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

【事業運★★☆☆☆】

喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。

【財富運★★★☆☆】

財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。

【愛情運★★★☆☆】

桃花紛飛，愛情運強。可是你在選擇上意念飄忽轉變，容易錯過好桃花喔！

【事業運★★★☆☆】

比較粗心，又想貪快，容易有小失誤。其實事情很簡單，稍微細心就能做得很好。

【財富運★★★★☆】

因深厚的手足之情而得兄弟姐妹的幫助，獲得額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 翡翠綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：脾氣易暴躁。

【整體運★★★★☆】

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

【事業運★★★★★】

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

【財富運★★★★☆】

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：正西方向

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