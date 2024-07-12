每日星座運勢／天秤付錢之前先想想 是否值得購買

2024-07-12

牡羊座

短評：關心一下身邊的人。

【整體運★★★★☆】

與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！

【愛情運★★★☆☆】

平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

【財富運★★★★☆】

在朋友的引介下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：出門機會多，注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

【愛情運★★★☆☆】

感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！

【事業運★★☆☆☆】

工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。

【財富運★★☆☆☆】

貪心的一天，要小心受騙機率飆高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 碧空藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：花錢慾望較強，不易守住錢財。

【整體運★★★★☆】

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

【愛情運★★★☆☆】

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

【事業運★★★★☆】

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

【財富運★★★☆☆】

投資前應考慮到風險，別太盲目！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：衝動和率性是一體兩面。

【整體運★★★☆☆】

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！

【事業運★★★☆☆】

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

【財富運★★★★☆】

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 睡蓮紫

開運方位：東北方向

獅子座

短評：有時候錯失的不僅僅只是機會。

【整體運★★☆☆☆】

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

【財富運★☆☆☆☆】

想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：不可妄加猜測別人的行為。

【整體運★☆☆☆☆】

在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。

【愛情運★☆☆☆☆】

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說了！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好，易被繁雜瑣事纏身，內心煩亂異常。應平心靜氣應對，尋求外力協助。

【財富運★★☆☆☆】

不容易掌握賺錢機會，甚至容易抓到錯誤的機會，宜守成，以不變應萬變！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 碧空藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：錢財上要把握好用度。

【整體運★★★★★】

金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日，彼此間如果有什麼誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

【事業運★★★★★】

事業運正旺，今日頗適合與人競爭，努力的表現自己！

【財富運★★★☆☆】

財運很旺，有利動口生財，巧妙的推銷策略能為你贏得一筆可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：不要老把壞的一面擺在眼前。

【整體運★★★☆☆】

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。

【事業運★★★★☆】

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 石榴紅

開運方位：東南方向

射手座

短評：只有管理好情緒，才能把握住機會。

【整體運★★☆☆☆】

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。

【事業運★★☆☆☆】

敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。

【財富運★★☆☆☆】

金錢誘惑較多，應謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 珊瑚橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：愛情溫馨又甜蜜的日子。

【整體運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

【事業運★★★☆☆】

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

【財富運★★☆☆☆】

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 象牙白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：放寬心，該忘的就忘了吧！

【整體運★★★★☆】

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★★】

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

【財富運★★★☆☆】

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：運勢不錯，努力爭取表現機會。

【整體運★★★☆☆】

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

【財富運★★★☆☆】

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

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