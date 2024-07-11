每日星座運勢／摩羯投資應看準時機 切莫操之過急

2024-07-11

牡羊座

短評：紙包不住火。

【整體運★★★☆☆】

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運勢相對較低迷，容易因為不敢表白，或是太被動、懦弱而錯失良緣。

【事業運★★★★☆】

有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！

【財富運★★★☆☆】

在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自限之虞。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 象牙白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：多替對方想想。

【整體運★★★☆☆】

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人需要好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生答題的數量和水準都會有所提高。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者不要太黏著另一半，可適時表達需求，但也要尊重對方，給對方空間。

【事業運★★★★☆】

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

【財富運★★★☆☆】

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：煩心事較多，難以平復心情。

【整體運★★☆☆☆】

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好信息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題棘手，需要用包容的心來解決疑難雜症，先認錯反而能有效化解衝突。

【事業運★★★☆☆】

工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。

【財富運★★☆☆☆】

花錢較隨興，難以守住錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：做事需量力而行，安守本分。

【整體運★★★★☆】

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易有寂寞感觸，迫切想找個人來陪伴。可以上網找人聊聊天，但別因心急而招惹爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

事業運勢可朝有利方向持續發展，但也有緣木求魚的狀況百出，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，幸好不致於影響大局。

【財富運★★★★☆】

財運、人緣都很好，會有人主動找你合作、投資一個方案，若是可信賴的人，不妨一試。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

獅子座

短評：有獨當一面的機會。

【整體運★★★☆☆】

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

【事業運★★★★☆】

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

【財富運★★★☆☆】

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 石榴紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：工作中宜大膽、有主見。

【整體運★★★★☆】

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天，保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘才有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

金錢上呈現進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：投資前應理性評估。

【整體運★★☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升自我的機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

【事業運★★★☆☆】

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意倘若一意孤行的話恐會破財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：處事過於感性，容易意氣用事。

【整體運★☆☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！

【財富運★★☆☆☆】

你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 芥末黃

開運方位：正南方向

射手座

短評：情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火線，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情不和諧，有伴侶者易與對方爭吵不休，不宜長時間待在一起；單身者宜獨處，不利交友、談戀愛。

【事業運★★★☆☆】

心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。

【財富運★★☆☆☆】

用心理財，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 金桔綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：充滿自信的一天。

【整體運★★★★★】

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。

【愛情運★★★★☆】

有利約會、戀愛，有伴侶者可安排一起吃飯、看電影等。單身者可得熱心親友推薦，與有緣人相遇。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯喔，是福星高照的好日子！工作得心應手外，心情也非常愉快，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

【財富運★★★★☆】

想賺錢，需要費點口才；而花錢呢，卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：思想活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

【財富運★★★☆☆】

花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：學會控制情緒是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

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