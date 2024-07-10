每日星座運勢／處女單身者留意身邊 示好異性同事

2024-07-10

牡羊座

短評：切忌隨意許諾。

【整體運★★☆☆☆】

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，否則就離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人少參加異性活動，以免伴侶生氣，多陪陪另一半才能讓感情增進。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事！

【財富運★★☆☆☆】

購物慾強烈，「愛買」過頭了會寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

金牛座

短評：今天的精神狀態不錯。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

【事業運★★★★☆】

工作得很起勁，雖然辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

【財富運★★☆☆☆】

錢財進出頻繁，請客、送禮會是一筆不小的支出，人情往來應理性評估，別為了面子而破費。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 象牙白

開運方位：正西方向

雙子座

短評：工作中不要越級表現。

【整體運★★★☆☆】

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一昧樹立自己的大方形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半那裡遭受的委屈發洩在子女身上。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！

【事業運★★★☆☆】

這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。

【財富運★★★☆☆】

莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：會收到愛的神秘禮物哦！

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱；今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。

【愛情運★★★☆☆】

適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。

【事業運★★☆☆☆】

別太固執，多做反省，其實他人的意見也有許多可取之處唷！

【財富運★★★☆☆】

財運上略有波盪，但遇到經濟困難時多有金援者出現。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 葡萄紫

開運方位：西南方向

獅子座

短評：想生錢就得先省錢。

【整體運★★☆☆☆】

對方對於你的緊迫釘人有些反感，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。

【事業運★★☆☆☆】

情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。

【財富運★★★☆☆】

賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 櫻桃紅

開運方位：東南方向

處女座

短評：工作得心應手，人也精神抖擻。

【整體運★★★★★】

事業運上升，理論與實際相結合，一遇到問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你示好的異性同事，有機會展開美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的金主。

【愛情運★★★★★】

有利談戀愛，有伴侶者不妨多膩在一起、多說情話，可增進感情；單身者多與朋友互動，可遇見愛情。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，相對的會顯得忙碌；不過呢，在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，股票族小有收穫，商務談判者有接到大訂單的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 青金石藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：別自己難為自己哦！

【整體運★☆☆☆☆】

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停賺錢的腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

【財富運★☆☆☆☆】

易遇金錢問題，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：保持樂觀，運勢漸好。

【整體運★★★★☆】

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

【財富運★★★★☆】

有吃小虧、佔大便宜的機運。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

【整體運★★★☆☆】

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

【愛情運★★★★☆】

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

【事業運★★★☆☆】

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

【財富運★★★☆☆】

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 象牙白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：心情很好，做事比較積極。

【整體運★★★★☆】

今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜思考就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽展現出自己的長處，能博得不少喝彩。

【愛情運★★★★☆】

單身者的感情生活豐富精彩，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，對業務工作者特別有利，不怕奔波辛苦可有收穫，易得貴人助力。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有多的錢不妨拿來定存。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：新手上路需多加注意。

【整體運★★★☆☆】

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★★★☆☆】

應酬支出較多，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘋果綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：幸運指數頗高，會有意外驚喜。

【整體運★★★★☆】

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果掌控得太緊，反而會令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★★★】

理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些喜歡的物品，開心一下。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 可可棕

開運方位：西南方向

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