每日星座運勢／獅子自己去拜訪客戶 成績值得期待
2024-07-09
牡羊座
短評：不斷努力就會有好的成就。
【整體運★★★☆☆】
在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。
【愛情運★★★☆☆】
對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。
【事業運★★★★★】
今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。
【財富運★☆☆☆☆】
虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-3:00pm 翡翠綠
開運方位：正北方向
金牛座
短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。
【整體運★★☆☆☆】
戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！
【事業運★★★☆☆】
需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。
【財富運★★☆☆☆】
開銷較大，注意節制。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 芥末黃
開運方位：東北方向
雙子座
短評：工作時，不可過於誇大事實哦！
【整體運★★★★☆】
今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。
【愛情運★★★★☆】
約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！
【事業運★★★★☆】
收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！
【財富運★★★★☆】
有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00am 大理石灰
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。
【整體運★★★☆☆】
懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。
【愛情運★★★★☆】
好運站在你這邊！單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白，戀愛中的人感情甜蜜。
【事業運★★★☆☆】
只需做好分內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。
【財富運★★☆☆☆】
不適合想金錢方面的問題。煩悶之時，不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-6:00pm 石榴紅
開運方位：正西方向
獅子座
短評：自己動手，豐衣足食。
【整體運★★★★★】
自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派遣其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！
【愛情運★★★★☆】
多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中撮合。
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設，能使工作效率提升。
【財富運★★★★☆】
偏財運極佳的一天，特別容易有中獎的機會！趁著絕佳的好運氣來小試手氣吧。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00am 蘑菇灰
開運方位：正北方向
處女座
短評：努力點，果斷點。
【整體運★★★☆☆】
當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！
【事業運★★☆☆☆】
主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。
【財富運★★★★☆】
掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00pm 翡翠綠
開運方位：正南方向
天秤座
短評：在曖昧的氣氛中，感情升溫。
【整體運★★★★☆】
今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。
【愛情運★★★★☆】
戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！
【事業運★★★★☆】
事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-5:00pm 墨玉綠
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：捨己為人，願意付出。
【整體運★★☆☆☆】
自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。
【愛情運★★★☆☆】
單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！
【事業運★★☆☆☆】
投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。
【財富運★★☆☆☆】
勿聽信小道消息，可減少失財的機率。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 鈦晶金
開運方位：正西方向
射手座
短評：相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。
【整體運★★★★☆】
你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。
【事業運★★★★☆】
職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。
【財富運★★☆☆☆】
今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-4:00pm 遠洋藍
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：好運還需耐心等待。
【整體運★★★☆☆】
愛情火候還不夠，單身者想要對心儀的異性表白，今天絕不是最佳時機；偏財運不佳，若想在牌桌上或靠彩券積累財富，建議還是另謀出路；工作難以進入狀態，心思在外神遊。
【愛情運★★☆☆☆】
即使你與伴侶整天在一起，你也會產生亂紛紛的情緒，心裡似乎總是不安。理智的分析一下戀人身邊的其他異性，可以找出一些端倪。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，能充分享受生活，但要注意別讓自己太懶散，給自己一點壓力比較好。
【財富運★★☆☆☆】
花費太多在交際應酬上，如果用在錯的人身上，花得多卻不一定有實質的效果。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00pm 鉑金灰
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：運勢遇到小低潮。
【整體運★☆☆☆☆】
戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。
【愛情運★☆☆☆☆】
對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。
【財富運★★☆☆☆】
單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00am 芙蓉晶粉
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：減少人際交往，可避免衝突。
【整體運★★☆☆☆】
今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。
【事業運★★☆☆☆】
工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。
【財富運★★★☆☆】
精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠
開運方位：東北方向
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