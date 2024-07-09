每日星座運勢／獅子自己去拜訪客戶 成績值得期待

2024-07-09

牡羊座

短評：不斷努力就會有好的成就。

【整體運★★★☆☆】

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

【愛情運★★★☆☆】

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

【財富運★☆☆☆☆】

虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 翡翠綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 芥末黃

開運方位：東北方向

雙子座

短評：工作時，不可過於誇大事實哦！

【整體運★★★★☆】

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★☆】

約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！

【事業運★★★★☆】

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

【財富運★★★★☆】

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 大理石灰

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

【整體運★★★☆☆】

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

【愛情運★★★★☆】

好運站在你這邊！單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白，戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

只需做好分內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。

【財富運★★☆☆☆】

不適合想金錢方面的問題。煩悶之時，不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：自己動手，豐衣足食。

【整體運★★★★★】

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派遣其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中撮合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設，能使工作效率提升。

【財富運★★★★☆】

偏財運極佳的一天，特別容易有中獎的機會！趁著絕佳的好運氣來小試手氣吧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 蘑菇灰

開運方位：正北方向

處女座

短評：努力點，果斷點。

【整體運★★★☆☆】

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

【事業運★★☆☆☆】

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。

【財富運★★★★☆】

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：在曖昧的氣氛中，感情升溫。

【整體運★★★★☆】

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 墨玉綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：捨己為人，願意付出。

【整體運★★☆☆☆】

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

【愛情運★★★☆☆】

單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！

【事業運★★☆☆☆】

投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。

【財富運★★☆☆☆】

勿聽信小道消息，可減少失財的機率。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 鈦晶金

開運方位：正西方向

射手座

短評：相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

【整體運★★★★☆】

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。

【事業運★★★★☆】

職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

【財富運★★☆☆☆】

今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：好運還需耐心等待。

【整體運★★★☆☆】

愛情火候還不夠，單身者想要對心儀的異性表白，今天絕不是最佳時機；偏財運不佳，若想在牌桌上或靠彩券積累財富，建議還是另謀出路；工作難以進入狀態，心思在外神遊。

【愛情運★★☆☆☆】

即使你與伴侶整天在一起，你也會產生亂紛紛的情緒，心裡似乎總是不安。理智的分析一下戀人身邊的其他異性，可以找出一些端倪。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，能充分享受生活，但要注意別讓自己太懶散，給自己一點壓力比較好。

【財富運★★☆☆☆】

花費太多在交際應酬上，如果用在錯的人身上，花得多卻不一定有實質的效果。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：運勢遇到小低潮。

【整體運★☆☆☆☆】

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

【財富運★★☆☆☆】

單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：減少人際交往，可避免衝突。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

【事業運★★☆☆☆】

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

【財富運★★★☆☆】

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠

開運方位：東北方向

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