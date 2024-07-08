每日星座運勢／天蠍事業運強旺工作 利於單打獨鬥

2024-07-08

牡羊座

短評：對外接觸頻繁，但效果不太理想。

【整體運★★★☆☆】

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！

【財富運★★★☆☆】

有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：精神振奮，有喜事降臨。

【整體運★★★★☆】

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！

【事業運★★★★☆】

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青

開運方位：西南方向

雙子座

短評：人際關係和諧，易得異性助力。

【整體運★★★☆☆】

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得以更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯要索取發票，中獎機率高。

【愛情運★★★☆☆】

愛情桃花開，但愛情來得急、也去得快，單身者應把握好自己的感情機遇。

【事業運★★★☆☆】

有很好的想法或方案，不過你的主見還不夠，容易受他人想法左右，以致可能放棄原本的不錯想法或方案。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：心情浮躁的一天，做事過於衝動。

【整體運★★☆☆☆】

今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。

【愛情運★★★☆☆】

單身者重視一下穿著打扮，可提升桃花運；戀愛中的人應多用欣賞的眼光看待戀人。

【事業運★★☆☆☆】

總覺得對各種壞現象的預測是有遠見的表現，豈不知已有杞人憂天的傾向，各種設想會讓你陷入矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢應有計劃，錢財易在不知不覺中流失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：神清氣爽，愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作越有成效而不斷顯露。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力，有機會開展一段親密關係。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，也很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日擬個賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

處女座

短評：工作顯得輕鬆許多。

【整體運★★☆☆☆】

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

【財富運★★☆☆☆】

破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 冷泉藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 朝霞紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：難得的知遇之恩。

【整體運★★★★★】

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 葡萄紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：運勢低落，各項指數均有所下降。

【整體運★☆☆☆☆】

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日你像洩氣的皮球一般，工作有停滯不前的傾向。切莫怠惰，多給自己打氣才行。

【財富運★☆☆☆☆】

財運波動性較大，容易因迷糊或拖延而造成財物損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：別人的路讓別人去走吧。

【整體運★★☆☆☆】

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要湊熱鬧在那裡東家長西家短的。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你也要注意自己的態度喔！

【事業運★★★☆☆】

工作很有計劃，只是在細節上想得較多，很容易影響進度。

【財富運★★★☆☆】

財運受到阻礙，能提升財運的貴人多偏向女性！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 白鋼銀

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：貪玩的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天你總想著玩，很難把心思放在工作、學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心，但玩起來會忘了自己的經濟狀況；不加以控制，會嚴重超支哦！

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，單身者懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會將悄然降臨！

【事業運★★★☆☆】

需要你處理的事情大多都比較繁瑣，因此工作時要特別細心，否則很容易因為某個小問題而影響全局。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，以免惹來一身腥。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

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