每日星座運勢／金牛注意多發揮口才 可讓好運降臨

2024-07-07

牡羊座

短評：將廢棄品進行回收利用。

【整體運★★★★☆】

辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。

【愛情運★★★☆☆】

與戀人有良好溝通的機會。愛情運很不錯，使你心情更加愉快，戀情朝更好的方向邁進。

【事業運★★★★☆】

容易接觸到有魄力、有風度的成功者，經驗得到了提升，對日後的事業發展很有利！

【財富運★★★★☆】

錢財寬鬆，可支援兄弟好友，表現愛心，促進友誼。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 珍珠白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 和闐玉白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：情緒平穩，易有哲學方面的領悟。

【整體運★★★☆☆】

今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展順利，有望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

【事業運★★★☆☆】

應加強你的人脈，少招惹是非。廣交益友，多招賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

【財富運★★☆☆☆】

莫負債，控制刷卡消費的慾望，否則日子會很難過喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 朝霞紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

【整體運★★★★★】

心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。

【事業運★★★★☆】

樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

【財富運★★★★☆】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

獅子座

短評：新環境新感覺。

【整體運★★★☆☆】

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

【愛情運★★★★☆】

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

【事業運★★★☆☆】

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

【財富運★★☆☆☆】

控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

處女座

短評：有時候幸福就在行動之後到來。

【整體運★★★☆☆】

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

【事業運★★★☆☆】

想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。

【財富運★★☆☆☆】

提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

天秤座

短評：自信滿滿，活力四射。

【整體運★★★☆☆】

異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，愛苗順利滋長，好好享受愛情的喜悅與甜蜜吧！

【事業運★★★☆☆】

多與同事互動，能幫上忙的就伸出援助之手，幫他們一把，這有助於往後的合作喔！

【財富運★★★☆☆】

積極進取者得財順利，搖擺不定者則容易為財所困。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

【事業運★★★☆☆】

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

【財富運★★★★☆】

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。

【事業運★★★☆☆】

有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。

【財富運★★★★☆】

有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 辣椒紅

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：運勢強盛，好運降臨。

【整體運★★★★☆】

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

【愛情運★★★★☆】

夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！

【財富運★★★★☆】

來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

【事業運★★☆☆☆】

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

【財富運★★★☆☆】

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：春風得意，易遇良緣。

【整體運★★★☆☆】

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

【愛情運★★★★☆】

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

【事業運★★☆☆☆】

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

【財富運★★★☆☆】

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：西北方向

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