每日星座運勢／獅子向外活動有機遇 桃花運相當好
2024-07-06
牡羊座
短評：行動力十足。
【整體運★★★☆☆】
今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。
【愛情運★★☆☆☆】
剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。
【事業運★★★☆☆】
長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！
【財富運★★★★☆】
把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00pm 水晶紫
開運方位：東南方向
金牛座
短評：人與人的關係可得到改善。
【整體運★★★★☆】
處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。
【愛情運★★★★☆】
夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。
【事業運★★★☆☆】
容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！
【財富運★★★★★】
財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00am 香檳金
開運方位：東北方向
雙子座
短評：為愛努力耕耘。
【整體運★★★★★】
已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。
【愛情運★★★★★】
單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。
【事業運★★★★☆】
心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。
【財富運★★★★☆】
財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-9:00am 淺海藍
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：有得也有失，內心易滿足。
【整體運★★★★☆】
單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。
【愛情運★★★☆☆】
覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。
【事業運★★★★☆】
與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！
【財富運★★★★☆】
借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00am 艷棗紅
開運方位：西北方向
獅子座
短評：桃花運相當好的日子。
【整體運★★★★★】
一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。
【愛情運★★★★★】
愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！
【事業運★★★★☆】
需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。
【財富運★★★☆☆】
財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-1:00pm 寶石藍
開運方位：東南方向
處女座
短評：諸事順利，心情相當不錯。
【整體運★★★★☆】
單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。
【愛情運★★★★★】
異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。
【事業運★★★☆☆】
貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00am 臘梅白
開運方位：正西方向
天秤座
短評：歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。
【整體運★★★★☆】
今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得準備禮物，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。
【愛情運★★★★☆】
愛情來得快，去得也快，單身者在選擇對象時宜謹慎，太快投入容易上當受騙。
【事業運★★★☆☆】
運勢有所提升，感覺很有能量，以往的誤會可望化解，有種重見光明的輕鬆。
【財富運★★★★☆】
財運佳，但切勿過貪，以免因貪損財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 大理石灰
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：有想法就要付出行動。
【整體運★★★★☆】
桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收穫。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。
【事業運★★★★☆】
優越感充斥的一天，發揮樂於助人和足智多謀的一面，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。
【財富運★★★★☆】
為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘，運用人脈才能獲得實質進財。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00am 橄欖綠
開運方位：東北方向
射手座
短評：較平淡的一天，適當放鬆精神。
【整體運★★★☆☆】
感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。
【愛情運★★☆☆☆】
很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。
【事業運★★★★☆】
展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。
【財富運★★★☆☆】
在金錢利益上易與人發生衝突。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-2:00pm 寶石藍
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：有機會一展才華，進財機率高。
【整體運★★★★☆】
今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。
【愛情運★★★★☆】
有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！
【事業運★★★☆☆】
有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。
【財富運★★★★☆】
財運佳，聲望高者可輕鬆得財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：3:00-4:00pm 淺海藍
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：不錯的開端。
【整體運★★★★★】
早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。
【愛情運★★★★☆】
單身者易與表現大方優雅的異性擦出愛情火花；戀愛中的人感情持續升溫，有想結婚的衝動。
【事業運★★★★★】
外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。
【財富運★★★★☆】
輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 琉璃銀
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：愛情平順，心花怒放。
【整體運★★★★★】
戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。
【愛情運★★★★★】
桃花運很強，極具魅力，易吸引異性的目光。有伴侶者遇到問題可以請對方協助，易獲得助力。
【事業運★★★★☆】
閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。
【財富運★★★★☆】
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的還要多。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00am 祖母綠
開運方位：西北方向
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