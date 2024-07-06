每日星座運勢／獅子向外活動有機遇 桃花運相當好

2024-07-06

牡羊座

短評：行動力十足。

【整體運★★★☆☆】

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

【愛情運★★☆☆☆】

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

【財富運★★★★☆】

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 水晶紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：人與人的關係可得到改善。

【整體運★★★★☆】

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

【事業運★★★☆☆】

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 香檳金

開運方位：東北方向

雙子座

短評：為愛努力耕耘。

【整體運★★★★★】

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

【愛情運★★★★★】

單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。

【事業運★★★★☆】

心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 淺海藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：有得也有失，內心易滿足。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

【愛情運★★★☆☆】

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

【財富運★★★★☆】

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：桃花運相當好的日子。

【整體運★★★★★】

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

【事業運★★★★☆】

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

【財富運★★★☆☆】

財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 寶石藍

開運方位：東南方向

處女座

短評：諸事順利，心情相當不錯。

【整體運★★★★☆】

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

【事業運★★★☆☆】

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。

【整體運★★★★☆】

今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得準備禮物，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情來得快，去得也快，單身者在選擇對象時宜謹慎，太快投入容易上當受騙。

【事業運★★★☆☆】

運勢有所提升，感覺很有能量，以往的誤會可望化解，有種重見光明的輕鬆。

【財富運★★★★☆】

財運佳，但切勿過貪，以免因貪損財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：有想法就要付出行動。

【整體運★★★★☆】

桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收穫。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。

【事業運★★★★☆】

優越感充斥的一天，發揮樂於助人和足智多謀的一面，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘，運用人脈才能獲得實質進財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 橄欖綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：較平淡的一天，適當放鬆精神。

【整體運★★★☆☆】

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

【事業運★★★★☆】

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

【財富運★★★☆☆】

在金錢利益上易與人發生衝突。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：有機會一展才華，進財機率高。

【整體運★★★★☆】

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

【愛情運★★★★☆】

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

【事業運★★★☆☆】

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

【財富運★★★★☆】

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：不錯的開端。

【整體運★★★★★】

早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與表現大方優雅的異性擦出愛情火花；戀愛中的人感情持續升溫，有想結婚的衝動。

【事業運★★★★★】

外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

【財富運★★★★☆】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 琉璃銀

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：愛情平順，心花怒放。

【整體運★★★★★】

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

【愛情運★★★★★】

桃花運很強，極具魅力，易吸引異性的目光。有伴侶者遇到問題可以請對方協助，易獲得助力。

【事業運★★★★☆】

閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的還要多。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

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