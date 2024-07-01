每日星座運勢／雙子適合挑戰有創意 趣味十足事務

2024-07-01

牡羊座

短評：心情愉快，內心充滿希望。

【整體運★★★★☆】

很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。

【財富運★★★☆☆】

投資切忌急於求回報，容易遭遇金錢陷阱，理性評估方能降低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 深海藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：管理好情緒，留意身心健康。

【整體運★☆☆☆☆】

今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

【愛情運★★★☆☆】

心情不好時，千萬別把壞脾氣發洩在情人身上，小心對方受不了你而躲著你唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，問題特別多，是個壓力重重的一天，尤其是對上司溝通時要謹言慎行，不要一意孤行，聽話點問題就少一點。

【財富運★☆☆☆☆】

精神壓力大，財運不顯，莫任意胡為，否則財務破洞會不斷加大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

雙子座

短評：愛情發揮出它的魔力。

【整體運★★★★★】

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★★】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 冷泉藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：貴人相伴的好日子。

【整體運★★★★☆】

愛情的滋潤讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也能成為你的表現籌碼。投資上受到他人的指點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。空檔的時間多與他人進行互動，明白人脈資源的累積也是一種寶貴的財富。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

【事業運★★★★☆】

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以小賭一把。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 蕃茄紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：意料之外的事情對你的打擊較大。

【整體運★★☆☆☆】

事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。

【愛情運★★☆☆☆】

比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！

【事業運★☆☆☆☆】

易與同事發生口角，要特別注意說話的用詞和語氣，切忌惡言相向。

【財富運★★★☆☆】

顯得小氣，破財的機會不高。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 青金石藍

開運方位：正西方向

處女座

短評：有想找人傾訴的慾望。

【整體運★★★☆☆】

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你會想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶約會，不妨多更換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

【事業運★★★☆☆】

要注意、收斂一下衝動火爆的情緒，當大家都對你退避三舍時，需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

【財富運★★★☆☆】

「動中生財」，跑得越勤，賺得越多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：元氣滿滿，充滿力量。

【整體運★★★★☆】

情緒高昂，幹勁十足，以往留下的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

【愛情運★★★☆☆】

想要獲得愛神眷顧不容易，可以把精力放在別的方面，會更有收穫。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，相對的比較忙碌，有機會來表現你的專業，無形中會增加你的優越感！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有很強烈的購物慾望，出門玩樂特別容易把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：戀情會起小風波。

【整體運★★☆☆☆】

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

【愛情運★☆☆☆☆】

向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。

【事業運★★★☆☆】

同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

【財富運★★☆☆☆】

散財童子附身，守財不易。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：平淡的日子，過得悠閒自在。

【整體運★★★☆☆】

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

【愛情運★★★☆☆】

有異性向你大獻殷勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。

【事業運★★★☆☆】

要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！

【財富運★★★☆☆】

易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 大理石灰

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：善於發現生活中的亮點。

【整體運★★★☆☆】

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

【愛情運★★★☆☆】

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解不合。

【事業運★★☆☆☆】

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑！多向年長人士請教，他們的經驗能助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：出門會有不順。

【整體運★★★☆☆】

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

【愛情運★★★☆☆】

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

【事業運★★★★☆】

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到上司賞識的機率大增。

【財富運★★☆☆☆】

容易受到吃喝玩樂的誘惑，把錢交給家人、親友來保管比較妥當。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：要學會釋放發洩不良的情緒。

【整體運★★☆☆☆】

總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人應多與戀人互動，感情才能有更好的進展；單身者眼光別太高。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

【財富運★★☆☆☆】

游手好閒者，要賺錢困難重重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 青金石藍

開運方位：正西方向

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