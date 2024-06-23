殺破狼週運勢／摩羯戀情急速升溫 水瓶職場當紅炸子雞

白羊座：

整體運勢

工作運方面，木星在面試、考試宮位行進，面試新工作十分順利，很快就能獲得錄取通知。參加國家考試，成績可跨越門檻，進入公務單位服務。工作穩定的白羊座，與客戶洽談合作計畫十分順利，很快就能簽訂合約。

家宅運方面，太陽、金星、水星齊聚在家宅宮位，這段時間會整頓居住空間，購買新傢俱與家電，讓生活煥然一新。某些白羊座則會與家人計畫一起出遊旅行，享受天倫之樂。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與天王星齊聚在金錢宮位，預期外的支出較多，生活費用有些捉襟見肘。某些白羊座會為了購買昂貴的物品，分期付款，使得日後一段時間都得縮衣節食過日子。

感情運方面，在心靈宮位的土星與海王星雙雙開始退行，與暗戀的對象距離被拉遠，雙方也很難再有交集的機會。某些白羊座開始覺得靈魂伴侶並不了解自己，這段感情很多的付出都是自己一廂情願。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，木星在金錢宮位行進，收益遠比過去增加許多，物質生活變得富裕，覺得很滿足。某些金牛座目前獨立創業，營業額漸入佳境，開始有盈餘，經濟狀況越來越好。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，會升遷為獨立作業的職務，只要向上司負責即可，會覺得輕鬆許多。某些金牛座正在創業階段，感覺比較自由。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與天王星持續在命宮行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，內分泌有些失調的問題，注意作息與飲食，太陽、水星、金星齊聚交通宮位，需特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星雙雙退行，雖然很社恐，但也不能造成別人的困擾，樹立他人對你的敵意，會因為某些事件，逼得自己必須回溯對待他人是否有缺失，

雙子座：

整體運勢

工作運方面，木星在命宮行進，同時在志業宮位的土星與海王星開始退行，對許多問題檢視清楚，經常回溯，會發現對自己有利的資源，過去受過的委屈不需要再經歷一次。

金錢運佳，太陽、水星、金星齊聚金錢宮位，目前經濟狀況比較富裕，會購買昂貴的奢侈品犒賞自己一番。某些雙子座則是理財有方，可增加被動性收入，賺錢輕鬆許多。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與天王星齊聚心靈宮位，會因為某個人感到焦躁不安，但雙方的關係又不宜相互關心，此時會開始意識到，自己似乎喜歡上對方了，卻也只能偷偷暗戀。

健康運方面，火星與天王星齊聚精神宮位，睡眠狀況不佳，精神狀態起伏不定，當心罹患心理疾病。木星在命宮行進，代謝狀況變差，有發福的傾向，需注意飲食與作息。

巨蟹座：

整體運勢

感情運佳，太陽、金星、水星齊聚在命宮，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，與喜歡的對象有許多話題可交流。感情穩定的巨蟹座，可與情感對象一同出遊，雙方的關係會更黏膩。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，善用廠商給的小福利，可以省下不少錢，或是獲得很多折扣。有投資習慣的巨蟹座，某些投資標的不要急著出脫，慢慢滋息，能讓你獲得不少零用錢。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星、天王星持續在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約太多，應付人際關係時感到心煩。某些巨蟹座和朋友冷戰好一段時間了，雙方都不肯先放下身段，打破沈默。

健康運方面，太陽、金星、水星齊聚在命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，甚至也會影響心血管方面的問題，脊椎會有一些毛病發作，平時就應該注意坐姿。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，木星持續在人際關係宮位行進，會認識許多重要的人士，拓展人脈，使你的身價也跟著水漲船高。某些獅子座遇到困難，會有貴人幫助，讓你脫離險境。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，情感對象在工作上給了你很多無形的幫助，關係更為穩固。單身的獅子座，由於太陽、金星、水星齊聚在心靈宮位，會覺得某個人很懂自己，產生一種依戀，卻不能任意表達這種感覺。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星雙雙在財務宮位退行，有許多帳務相當繁瑣混亂，要花很多時間回溯與釐清。有投資習慣的獅子座，容易捲入詐騙事件，投資千萬要謹慎小心。

工作運方面，火星與天王星在志業宮位行進，工作十分繁忙，連假日都不得閒，突發狀況過多，讓你疲於應付。某些獅子座則是接手非自己專長的事務，很多問題都要花很多時間消化與整理，每天都很燒腦。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、金星、水星齊聚在人際關係宮位，週遭的朋友對你十分體貼，會送一些實用的禮物或給予許多幫助，最低潮的時候，有可依靠的夥伴陪伴。

工作運方面，木星在志業宮位行進，同時在工作宮位的冥王星相位良好，在職場受到拔擢，職務獲得提升。某些處女座目前正在創業階段，雖然只有自己一人，校長兼撞鐘，不過業績蒸蒸日上，再辛苦也覺得值得。

本週須注意的部分

感情運方面，在情感宮位的海王星與土星雙雙退行，與喜歡的人關係變得淡薄，甚至已經沒有戀愛的悸動，關係遇到瓶頸。單身的處女座突然被喜歡的人討厭，兩人形同陌路，感覺很受傷。

遠行運方面，火星與天王星齊聚在遠行宮位，到海外旅遊時受到不太友善的對待，甚至發生意外傷害，或是因為一些突發因素，受困在外地無法回來。某些處女座不斷幫人代購東西，自己卻沒好好享受到旅遊的樂趣。

天秤座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的木星相位良好，會有出國工作、外派、移民、生活、留學、打工渡假......的打算，或是想放個長假到處旅行。某些天秤座則是會有許多接觸異國人士的機會。

工作運方面，太陽、金星、水星齊聚在志業宮位，會承接一份光鮮亮麗的任務或職務，責任重大，必須十分專注在工作上。某些天秤座則是有許多休假必須限期使用完畢，目前正享受著假期。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與天王星齊聚財務宮位，預期外的開銷較大，會需要分期付款購買昂貴的物品。有投資習慣的天秤座，切勿炒短線，容易瞬間負債累累。暫時不要進場追高標的物，會套牢在高點。

感情運方面，天王星與火星持續在慾望宮位行進，同時冥王星持續在戀愛宮位退行，與情感對象之間的親密互動感到不足，覺得有些空虛寂寞。單身的天秤座容易在交友網站上約炮，但要當心惹上爛桃花。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的木星相位良好，購物時總會有些小驚喜，會贈送你喜歡的禮物。有投資習慣的天蠍座，多做功課，看準有潛力的標的，逢低買進，日後會漲好幾倍。

遠行運佳，趁著暑假，會計畫一個海外旅行，行程較為豪華慵懶，讓自己放鬆休息，某些天蠍座會嘗試搭郵輪，或是去住宿較高級的飯店，享受奢華的服務，甚至因為特別的身份獲得升等的待遇。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星在戀愛宮位雙雙退行，對於目前曖昧不明的戀情會有些降溫，覺得對方對待自己的態度蠻渣的。感情穩定的天蠍座，感情宮位受到天王星與火星影響，最近常跟對方有些齟齬，發生爭執，感到不愉快。

健康運方面，木星持續在疾厄宮位行進，代謝狀況變差，有發福的傾向。在飲食上盡量攝取原型食物，切勿亂吃來路不明的補品與食品，避免增加肝臟負擔，引發肝炎或各種疾病。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，太陽、金星、水星齊聚在財務宮位，會用划算的價錢購買到物超所值的昂貴用品，覺得愉悅。有投資習慣的射手座，短線可期，不要太貪心，在適當的時機出脫，可獲利了結。

感情運佳，木星持續在感情宮位行進，相位良好，與喜歡的人想穩定下來，走入婚姻關係。單身的射手座則會邂逅想共度一生的對象，需要積極一點，可望與對方交往，成為情侶。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星持續在工作宮位行進，職場突發狀況多，經常需要緊急處理一些麻煩的事務，每天都在神經緊繃的狀態下工作。某些射手座工作量暴增，幾乎每天都需要加班趕工。

健康運方面，火星與天王星持續在健康宮位行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。太陽、金星、水星齊聚在疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨不適，並要注意心血管方面的問題。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，太陽、金星、水星齊聚在感情宮位，與喜歡的人有許多交流的機會，戀情急速升溫。感情穩定的摩羯座，情感對象最近十分體貼，讓你感到很窩心。

工作運方面，木星在工作宮位行進，相位良好，在職場表現受到肯定與重視，職務也會向上升級。某些摩羯座，會被交托十分重要的任務，並執行得很完美，受到眾人信賴。

本週須注意的部分

旅遊運方面，土星與海王星齊聚旅遊宮位，一直想出門遊覽，卻一直被許多事情所耽擱，訂好的交通票券與住宿都賠錢取消。某些摩羯座出去旅遊，會遺失重要的東西，或是因為一些事故，受困在當地，無法回家。

學習運方面，土星與海王星雙雙在學習宮位退行，原本很有興趣的學科，因為指導老師的更換，或是提出不講理的要求，使你開始興趣缺缺，甚至放棄學習。

水瓶座：

整體運勢

工作運佳，太陽、金星、水星齊聚在工作宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務，受到眾人矚目，成為職場的當紅炸子雞。某些水瓶座則是執行完一個案件，在職場表現優異，終於可以稍微休息喘口氣。

感情運方面，木星在戀愛、子女宮位行進，會邂逅怦然心動的對象，雙方的關係也進展神速，很快就可交往。感情穩定的水瓶座，懷孕的機率很高，或是會與喜歡的人共同收養寵物。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星雙雙開始退行，會覺得錢不夠用，必須縮衣節食過日子了，某些水瓶座分期付款購買了昂貴的物品，也意味著日後的生活負擔加重。

健康運方面，太陽、金星、水星齊聚在健康宮位，當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，並要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸方面的現象，請不要忽視。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，太陽、金星、水星齊聚在戀愛宮位，與喜歡的人有許多話題可以交流，關係更進一步。感情穩定的雙魚座會想與情感對象收養毛小孩，增添生活的情趣。

家宅運方面，木星持續在家宅宮位行進，需要搬家或是購屋的雙魚座，會看到價錢與環境都十分合適的物件，目前正和仲介下斡旋，某些雙魚座則是會購買新家電或傢俱，使得生活煥然一新。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星齊聚在面試、考試宮位，面試新工作會遇到不太友善的人員，即便收到錄取通知，也會考慮要不要進入這樣的公司上班。參加國考的雙魚座會有些大意，使得拿手的科目沒考好，考試結果不如預期。

健康運方面，土星與海王星雙雙在命宮退行，身心靈已經難以負荷一些壓力，需要休息放空一陣子，調整好狀態，才能繼續衝刺。某些雙魚座必須要服用一些藥物治療心靈層面的疾病，並要接受諮商，回溯過去一些不愉快的事件。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

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